Zemětřesení, tsunami, Fukušima. 15 let od katastrofy, která otřásla světem

Dan Poláček,Nikola Bernard

Odpoledne 11. března 2011 se přesně ve 14:46 zastavil čas. Proč? Zemětřesení otřáslo celou planetou, ale Japonsko to schytalo nejvíc. Tsunami vysoká až 40 metrů smetla pobřežní města z mapy. Bilance: téměř 20 tisíc mrtvých a havárie Fukušimy. Letos od katastrofy, která změnila zemi vycházejícího slunce a ukázala sílu přírody i odolnost lidstva, uplyne 15 let. A ze záběrů z místa mrazí dodnes.

Okamžik, kdy se zastavil čas

Bylo páteční odpoledne 11. března 2011 a Japonsko plynulo v klidném - tedy dobře známém rytmu. Nic nenasvědčovalo tomu, že se běžný den za okamžik rapidně změní. Ve 14:46:24 místního času však seismické stanice zachytily primární vlny, přicházející z hloubky 24 až 29 kilometrů - a to z hypocentra ležícího 130 kilometrů východně od poloostrova Oshika. A pouze o několik vteřin později dorazily ničivé sekundární vlny. Region Tōhoku tak zachvátilo chvění, které trvalo téměř šest minut - ale zdálo se jako nekonečné.

Mapa epicentra zemětřesení Mw 9.0-9.1 u Tōhoku, 130 km východně od Sendai, 11. března 2011
Mapa epicentra zemětřesení Mw 9.0-9.1 u Tōhoku, 130 km východně od Sendai, 11. března 2011 Foto: Alexrk2 / Wikipedia / Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Ve městě Kurihara dosáhla intenzita na japonské škále shindo nejvyššího stupně 7. Lidé ztráceli rovnováhu, budovy se houpaly jako lodě na rozbouřeném moři, silnice se trhaly a elektrická vedení padala k zemi. To, co bylo nejprve považováno za silné zemětřesení, se během několika hodin ukázalo jako něco mnohem většího a zásadnějšího.

Seismogram zemětřesení Tōhoku Mw 9.0-9.1 z 11. března 2011 zaznamenaný observatoří Weston v Massachusetts, USA – seismické vlny dorazily přes Pacifik.
Seismogram zemětřesení Tōhoku Mw 9.0-9.1 z 11. března 2011 zaznamenaný observatoří Weston v Massachusetts, USA – seismické vlny dorazily přes Pacifik. Foto: Z22 / Wikipedia / Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.
