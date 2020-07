Madonna sdílela zavádějící video o koronaviru. Instagram jej překryl a obsah vyvrátil

Instagram zakročil proti zpěvačce Madonně, která na svém účtu zveřejnila video s konspirační teorií o koronaviru. Napsala k němu, že vakcína proti covidu-19 už existuje, ale není k dispozici, protože "bohatí chtějí být ještě bohatší". Síť příspěvek překryla nápisem Zavádějící informace a přesměrovala uživatele na text, který vysvětluje, že proti covidu-19 zatím žádná očkovací látka není.

Jak informoval zpravodajský server BBC, Madonna má na svém Instagramu 15 milionů příznivců. Video bylo z jejího účtu později odstraněno, když si někteří z fanoušků na obsah stěžovali. "To je naprosté šílenství. Nemůžu uvěřit, že podporuješ tak nebezpečné šarlatánství," napsala například skotská zpěvačka Annie Lennoxová.

Madonna na Instagram umístila video, na němž skupina lékařů propaguje proti covidu-19 antimalarikum hydroxychlorochin. Tento příspěvek přeposílal na svém účtu na Twitterz také americký prezident Donald Trump, dokud provozovatelé sociálních sítí video neodstranily. Madonna ale toto opatření ignorovala a video šířila dál, dokud se fanoušci neohradili.

"Pravda nás všechny osvobodí, někteří lidé ale pravdu slyšet nechtějí. Zejména ti, kteří mají moc a chtějí vydělat na tom protahujícím se výzkumu vakcíny. Prokázalo se už, že je jedna účinná a je k dispozici měsíce. (Ti lidé) se bojí, že by nad nimi někdo získal kontrolu a nechávají bohaté bohatnout a chudé a nemocné být nemocní ještě víc," napsala Madonna.

Hydroxychlorochin za účinný proti covidu-19 považuje také Trump, i když Světová zdravotnická organizace nepřestává varovat před jeho používáním, protože má vážné vedlejší účinky, které mohou způsobit nemoc nebo i smrt.

Madonna zveřejnila kontroverzní názory na koronavirus už dříve. V březnu zveřejnila svou fotografii ve vaně s textem, že je koronavirus výborný vyrovnávač rozdílů mezi lidmi.

"Nestará se o to, jak jste bohatí, slavní, zábavní, chytří, kde žijete, jak jste staří a jak úžasné historky dokážete vyprávět. Vše výborně srovná a to, co je na něm hrozné, je na něm i úžasné," napsala.

O dva měsíce později informovala, že se u ní při testování zjistily protilátky proti koronaviru, takže získala asi imunitu. "Dnes si tedy udělám dlouhou vyjížďku autem, stáhnu okénka a budu dýchat vzduch prosycený covidem-19," prozradila fanouškům.

