Banksy nasprejoval kýchající potkany v metru. Apel na nošení roušek podnik odstranil

Britský streetartový umělec Banksy na stěny vagonu londýnského metra nasprejoval graffiti, kterým na lidi apeluje, aby nosili během koronavirové pandemie roušky. Svou práci navíc výtvarník, který pečlivě tají svou identitu, tentokrát zachytil na instagramovém videu. Pojmenoval ho Londýnské metro prošlo hloubkovým čištěním.

Na videu, které Banksy umístil na svůj Instagram, lze vidět člověka převlečeného za profesionálního uklízeče podzemní dráhy. Pravděpodobně jde o samotného umělce. Zamaskovaný muž následně žádá všechny cestující, aby kupé metra směřujícího do stanice Baker Street opustili, a pouští se do práce.

Graffiti, které na stěny vlaku domnělý Banksy pomocí šablon nanesl, vyobrazuje krysy. Ty se objevily už v několika dílech umělce a tentokrát je Brit zachytil s rouškami na ochranu proti šíření koronaviru nebo s dezinfekčním prostředkem na ruce. Jedno ze zvířat roušku používá jako padák, zatímco jiné roušku nemá a kýchá.

Na dveře od kabiny řidiče falešný uklízeč sprejuje jméno Banksy a na konci videa ještě doplňuje nápis se slovy "I get lockdown, but I get up again", což se dá přeložit jako "I když mám karanténu, tak znova dál funguju". Jak informoval zpravodajský web stanice BBC, vedení londýnské hromadné dopravy potvrdilo, že dílo z metra kvůli přísným pravidlům proti graffiti už zmizelo.

Zároveň s tím ovšem dopravce Banksyho ponoukl, aby své dílo znovu nasprejoval na vhodnější místo. "Oceňujeme, že Banksy šíří osvětu a ukazuje lidem, že nošení roušek ve veřejných dopravních prostředcích je důležité. Proto bychom mu rádi poskytli možnost graffiti umístit jinam, aby ho naši cestující stále měli na očích," citovala BBC vyjádření londýnské hromadné dopravy.

Britská vláda zavedla povinné nošení roušek ve veřejné dopravě 15. června. V obchodech toto bezpečnostní opatření nejprve uvolnila, ale podle aktuálních plánů má být 24. července znovu zavedeno.