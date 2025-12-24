Přeskočit na obsah
Benative
24. 12. Adam a Eva
Magazín

Dějiny neslaví. Bitvy, převraty a objevy, které se staly na Štědrý den a Nový rok

Dan Poláček
Nikola Bernard
Dan Poláček
Nikola Bernard
Dan Poláček,Nikola Bernard

Vojáci hrající fotbal mezi zákopy, modrá planeta vycházející nad Měsícem, sovětské tanky v Kábulu či rozdělení státu. Deset zlomových okamžiků dějin se odehrálo právě ve dnech, kdy svět slaví klid a mír. Od Julia Caesara po rozdělení Československa – tyto příběhy změnily běh historie během svátků.

Když se dějiny probudily o svátcích

Desítka vybraných událostí pokrývá téměř dvě tisíciletí a čtyři kontinenty- a zatímco některé momenty byly pečlivě naplánované, jiné se odehrály proto, že války neuznávají svátky.

Je však jasné, že každý z aktérů těchto událostí zanechal jiné dědictví. Jaké? To se dozvíte v následujících textech.

