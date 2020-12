Nejlepší fotky přírody roku 2020. Kterou z nich byste vybrali za vítěze?

Foto: Ami Vitale, Wildlife Photographer of The Year 2020

Pětadvacet fascinujících snímků přírody, jen jeden z nich však může vyhrát. Prestižní světová soutěž fotografů přírody Wildlife Photographer of the Year 2020 zveřejnila nominace na cenu veřejnosti. Kterou z fotografií byste za vítěze vybrali vy?

Britské Přírodopisné muzeum v Londýně (Natural History Museum) zveřejnilo 25 snímků ze soutěže Wildlife Photographer of the Year, které jsou nominované na cenu veřejnosti. Vítěze mohou vybírat lidé z celého světa, neboť se hlasuje prostřednictvím internetu. Hlasovat můžete i vy, a to na adrese: nhm.ac.uk/wpy/peoples-choice (stránka je v angličtině).

Nominovaná pětadvacítka vzešla z bezmála padesáti tisíc fotografií zaslaných do soutěže. Hlasování potrvá až do 2. února roku 2021 a vítězný snímek bude součástí výstavy, která se tradičně uskuteční v londýnském Přírodopisném muzeu.

Soutěž můžete sledovat i na sociálních sítích:

Facebook: facebook.com/wildlifephotographeroftheyear

Instagram: @nhm_wpy