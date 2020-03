Špičkoví fotografové přírody vystavují v Praze. Začíná tak soutěž Czech Nature Photo

Foto: Peter Delaney, Czech Photo

Foto

Fotografové přírody Peter Delaney a Rob Cottle zahájili svou výstavu v pražském Czech Photo Centre a zároveň tím odstartovali soutěž Czech Nature Photo, v jejíž porotě zasednou.

Oba fotografové představují v galerii v pražských Nových Butovicích komplexní výběr ze své tvorby. Peter Delaney fotografuje divokou krásu Afriky a Rob Cottle se věnuje převážně focení zvířat ve Walesu.

Peter Delaney opustil kariéru ve finančnictví, aby si splnil svůj sen o cestování po Africe v Land Cruiseru. "Afrika se stala novou kapitolou mého života a fotografování tohoto rozmanitého kontinentu jsem věnoval posledních patnáct let," konstatuje Delaney, který získal třikrát prestižní ocenění v nejprestižnější žánrové soutěži Wildlife Photographer of the Year.

Rob Cottle pracuje jako fotograf divočiny s důrazem na etický přístup. Autor je vášnivým milovníkem přírody jeho domovského Walesu ve Velké Británii. Jeho obdiv k volně žijícím živočichům je pro něj mnohem důležitější než stisknutí spouště. "Zvířata nejsou na této planetě pro naše potěšení, abychom si s nimi dělali, co chceme, ale proto, aby žila vedle nás a byla respektována," vysvětluje. Rob Cottle má ocenění z mnoha mezinárodních soutěží, pořádá workshopy a přednášky, přispívá do časopisů i novin.

O výstavě

Výstava bude otevřena od 5. března do 5. dubna každý den kromě pondělí. V úterý až pátek vždy od 11.00 do 18.00 hodin a o víkendu od 10.00 do 18.00 hodin. Základní vstupné činí 80 a snížené 40 korun. Galerie se nachází 100 metrů od stanice metra Nové Butovice na adrese Seydlerova 2835/4, Praha 5.