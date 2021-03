Louvre je světový hit instagramerů. Takhle to tam vypadalo, když byl Instagramu rok

Nejoblíbenější galerií světa mezi instagramery je pařížský Louvre. Vyplývá to z žebříčku, který nehledě na současný stav a zákazy vstupu vydala britská společnost CartridgeSave. Druhé místo patří galerii MoMa v New Yorku a třetí skončila londýnská galerie Tate Modern. Ve fotogalerii se můžete podívat, jak to v Louvru vypadalo v roce 2011, když Instagram slavil první narozeniny.

"Jsme si vědomi, že cestování je nyní zakázané a galerie zavřené. Ale miliony milovníků umění stále zveřejňují na Instagramu své fotky a sdílejí své oblíbené vzpomínky. Těší se, až budou zase muzea otevřená," uvádějí autoři žebříčku ze společnosti CartridgeSave.co.uk. Žebříček je sestavený podle počtu instagramových postů, které se ke každému muzeu vztahují. Instagram byl založen v roce 2010 Kevinem Systromem a Mikem Kriegerem. Zpočátku byl dostupný jen na telefonech Apple. Na Android se Instagram dostal v roce 2012. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout snímky z Louvru pořízené v době, kdy Instagram slavil první narozeniny. Jak je ale z obrázků patrné, mnoho se toho od té doby nezměnilo, už tehdy tam lidé před sochami pózovali, pořizovali si selfie a prováděli občas poněkud zvláštní věci. Žebříček galerií nejoblíbenějších na Instagramu Galerie Posty, které ji zmiňují 1. Louvre (Francie) 4 029 7772 2. MoMa New York (USA) 2 514 885 3. Tate Modern Londýn (Velká Británie) 1 151 090 4. Los Angeles County Museum of Art (USA) 862 148 5. Ermitáž, Petrohrad (Rusko) 836 395