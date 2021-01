Pomstít otce, ukrást náhrdelník Marie Antoinetty. Seriál Lupin je hitem také v Česku

Francouzský seriál Lupin oživuje postavu geniálního zloděje a vášnivého dobrodruha, jenž v první polovině 20. století udivoval přátele, protivníky i oběti svým zločineckým umem v knižní sérii spisovatele Maurice Leblanca. Z desetidílného seriálu Netflix zatím uvedl prvních pět epizod.

Novinka se jako první francouzská série v USA dostala mezi desítku nejsledovanějších děl na Netflixu. Kromě Francie má úspěch také v dalších zemích včetně Česka, kde je aktuálně třetí nejsledovanější.

Za Lupinem stojí Brit George Kay jako takzvaný showrunner, tedy vedoucí scenárista a osoba odpovědná za každodenní tvorbu, a dva Francouzi: scenárista François Uzan a Louis Leterrier, režisér komiksové adaptace Neuvěřitelný Hulk či iluzionistického thrilleru Podfukáři.

Příběh zasadili do současné Paříže. Protagonistou však není Arsène Lupin, nýbrž syn chudého senegalského migranta Assane Diop, jenž je od dětství fascinován romány Maurice Leblanca. Vynalézavé triky slavného hrdiny ho inspirují k vlastním fintám a lstem.

Příběh se točí kolem krádeže náhrdelníku Marie Antoinetty, který byl při aukci v prosklené pyramidě Louvru vydražen za 60 milionů eur. Diamantový šperk je ale jen typický hitchcockovský MacGuffin - filmařskou hantýrkou předmět, který je sice důležitý pro postavy v příběhu, ale pro vypravěče představuje pouze záminku pro rozehrání napínavých událostí.

Moderní Arsène Lupin se snaží očistit jméno svého otce, který byl před 25 lety falešně obviněn právě z krádeže královnina náhrdelníku. Syn chce zároveň potrestat hlavu bohaté rodiny, která zosnovala otcovu potupu a nepřímo zavinila jeho smrt.

Lupina již ve filmu nebo seriálech ztvárnilo několik desítek herců, včetně Johna Barrymora, Jean-Clauda Brialyho či Romaina Durise. V nové verzi mu tvář propůjčil třiačtyřicetiletý charismatický francouzský herec senegalsko-mauritánského původu Omar Sy. Velký obdivovatel Leblancova hrdiny je také v tuzemsku známý filmy Nedotknutelní nebo Samba.

2:34 Prvních pět epizod Lupina je na Netflixu s českými titulky. | Video: Netflix

Seriál Lupin bývá srovnáván s britskou sérii Sherlock, ve které titulní postavu ztvárnil Benedict Cumberbatch. A to nejen proto, že Arsène Lupin, který zločin chápe především jako šalebnou hru s detektivem, se už v literárních předlohách střetával právě s Holmesem - byť ten v nich vystupoval pod zkarikovaným jménem Herlock Sholmes.

Obě moderně pojaté série shodně přesadily klasickou literární postavu do efektně nasnímané, hekticky pulzující současné evropské metropole, kde využívá nejmodernějších technologií. Existuje ale několik rozdílů v tom, jak tvůrci přistupují ke slavným postavám ze starožitných románů a povídek.

V seriálu Sherlock, vytvořeném pro BBC, skutečně vystupuje postava slavného detektiva z adresy Baker Street 221B, jen žije v 21. století.

Jeho tvůrci nezměnili jen kulisy, ale adekvátně i všechny složky původního světa vytvořeného spisovatelem Arthurem Conanem Doylem. Hravě modifikovali dedukční metody, dobový kontext i příznačné vlastnosti všech hlavních postav. Rafinovaně také zaktualizovali některé dějové motivy z kanonických holmesiád.

Tvůrci seriálu Lupin zvolili odlišný způsob. Titulní postavou je pařížský zloděj z rodiny senegalského přistěhovalce, jenž si na Arsèna Lupina jen hraje. Jeho postava se od literárního předobrazu v mnohém liší, nejen barvou pleti.

I diváci, kteří nikdy nečetli jediný Lupinův příběh, ani neviděli žádný starší film nebo seriál, zřejmě vědí, že se mu přezdívalo lupič gentleman. Ve francouzské sérii však není ani jedním.

Své zlodějské dovednosti náležitě předvede pouze v první kapitole při krádeži náhrdelníku v Louvru a poté v jedné retrospektivě. Jinak v dosavadním příběhu vystupuje především coby mstitel v duchu Hraběte Monte Christa. Mimo rámec zákona se tedy nepohybuje jako diskrétní nápravce policejních omylů, ale je motivován osobními důvody.

V urputné snaze odhalit, kdo způsobil kruté příkoří jeho otci, navíc používá metody, které lze jen stěží označit za gentlemanské - jak dokládá například bezostyšné vydírání uneseného policejního komisaře ve třetí části.

Za své bere i Lupinova pověst šarmantního kavalíra a nenapravitelného svůdce. Kolem Diopa se sice pohybuje několik atraktivních žen, zloději však zjevně záleží jen na bývalé přítelkyni a zároveň matce jeho dospívajícího syna, kterou hraje Ludivine Sagnierová.

Seriál rozvíjí vlastní příběh, který se jen vzdáleně vztahuje ke knihám Maurice Leblanca, ačkoli je postavy opakovaně čtou i citují. Úvodní epizoda sice odkazuje na Leblancovu povídku Královnin náhrdelník z roku 1906, kromě krádeže vzácného šperku s ní však jinak nemá nic společného.

Platí to i pro další spisovatelovy romanticko-dobrodružné příběhy, které seriál letmo, a především ve verbální rovině připomíná. Ať již jde o román Dutá jehla či povídky Tajemný cestující anebo Arsène Lupin ve vězení.

Pojetím má seriál blíže k filmové trilogii Dannyho parťáci než ke starosvětskému kouzlu románů s Arsènem Lupinem. To tvůrci nahrazují větším důrazem na akci: Assane Diop využívá nejen mobily, počítače a drony, ale též bojové umění.

Režisér Louis Leterrier především při automobilových záběrech nezapře, že na začátku kariéry natočil první dva filmy akční série Kurýr.

Stejně jako mistr převleků také jeho soudobý následovník vystupuje pod různými identitami a podobami. Důležitou roli v příběhu má přitom jeho etnický původ, kterého chytře využívá v konfrontaci s rasově předpojatými bělochy. Při bezostyšných eskapádách i útěcích mu pak tmavá pleť často slouží jako "maska".

Ústřední linie ze současnosti se prolíná s dalšími dvěma časovými rovinami, které přibližují klíčové události z minulosti titulní postavy. Flashbacky se vracejí do let 1995 a 2006, kdy se Assane Diop jako čtrnáctiletý sirotek ve škole seznámil se svojí budoucí partnerkou Claire, respektive kdy on - již jako dospělý muž - zjistil, že se stane otcem, a ona, že s ním nebude možné žít.

Odskoků do minulosti s novými díly přibývá a trochu brzdí tempo. Ke škodě věci navíc zápletka až příliš často spoléhá na náhodu - nejvíce ve druhé "vězeňské" epizodě - a některé zvraty působí předvídatelně. Mnohé postavy jsou zbytečně jednorozměrné.

Zábavně odlehčená série přesto udržuje napětí, byť ho tvůrci eskalují nepěkným podrazem na diváky v podobě otevřeného konce páté části. Hrdinu - a s ním i publikum - tak zanechávají ve zcela nové, komplikované a nevyřešené situaci. Zbylých pět dílů první série už je podle deníku New York Times natočených, premiéru mají mít ještě letos.

Zatímco seriál Sherlock by se dal přirovnávat k přelévání znamenitého archivního vína do moderní lahve, série Lupin zatím působí jako robustní, zároveň ale ještě nevyvážené víno podávané v lahvi se starobylou etiketou. To však neznamená, že nestojí za ochutnání.