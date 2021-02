Postavme nové Benátky, navrhuje Švýcar. Kopie památek má zabránit masové turistice

Švýcarský ekonom Bruno Frey přišel s neobvyklým nápadem, jak se vypořádat s negativními dopady masové turistky. Navrhl totiž, aby státy investovaly do stavby věrohodných kopií těch nejnavštěvovanějších měst a památek.

"Turistickou verzi" by mohly získat například Benátky, galerie Louvre či Vatikán, řekl Frey v rozhovoru s magazínem Der Spiegel. Podle něj by se lidé v okopírovaných památkách mohli chovat volněji a příznivější podmínky by tam panovaly i pro turisty toužící po působivých selfie.

Frey výhody takového futuristického řešení přetlaku turistů přiblížil na příkladu Benátek, kde se za posledních 70 let počet turistů zvýšil z půl milionu až na více než 30 milionů ročně. Město se potýká se závratně stoupajícími cenami nemovitostí, které vyhánějí starousedlíky. Ve městě nyní trvale žije jen asi 50 tisíc obyvatel a kvalita jejich života klesá, protože tamní služby se orientují výhradně na turisty. S dopady masové turistiky se ale potýká celá Evropa.

"Potřebujeme nové Benátky. Ty mohou být dokonce lepší než originál, protože budou navržené speciálně pro turisty. Vzniknout mohou někde blízko, dokonce i v téže laguně, takže klima i vůně můžou být velmi podobné," myslí si Frey.

"Takové nové originály by mohly nabídnout dokonce intenzivnější zážitek, protože bude možné se všeho dotýkat," dodal Frey, podle něhož nedává smysl, aby lidé čekali v zástupech na to, až spatří originál uměleckého díla umístěného ve vitríně nebo stavbu v obležení turistů.

Návštěva hyperrealistické kopie centra Benátek, Salcburku či Kodaně by podle švýcarského ekonoma mohla být zvláště lákavá pro ty, kteří vyrážejí na známá místa zejména kvůli tomu, aby si pořídili působivá selfie či snímky na sociální sítě. V nově vytvořených památkách by se totiž mohli pohybovat úplně bez omezení.