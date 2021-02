Fotograf Aktuálně.cz Tomáš Vocelka je ve finále prestižních "fotografických Oscarů"

Foto

Český fotograf Tomáš Vocelka byl nominován mezi finalisty v jedné z nejvýznamnějších světových soutěží Sony World Photography Awards, přirovnávané k fotografické obdobě filmových Oscarů. V profesionální části soutěže je mezi prvními třemi v kategorii Architektura. Porotu zaujal jeho soubor Věčná loviště, který vznikl v rámci fotoreportáže pro Aktuálně.cz. Vítězové budou oznámeni 15. dubna.

"Ať už to v dubnu dopadne jakkoli, je pro mě umístění mezi nejlepšími třemi naprosto snový výsledek," říká Vocelka. V profesionální části soutěže, pořádané od roku 2008, dosud žádný český fotograf svou kategorii nevyhrál. Zatím jediným, kdo se dostal do nejlepší trojky, byl v roce 2014 Stanislav Krupař s druhým místem.

Vocelkův nominovaný soubor zachycuje krematorium domácích mazlíčků Věčná loviště. Vybudovali ho dva přátelé Michal Šeba a Martin Chum z bývalého vojenského objektu poblíž středočeského Drnova za pomoci architekta Petra Hájka.

Ve finále kategorie Architektura se český fotograf utká s Gu Guanghulem z Číny a Frankem Machalowskim z Německa. Ten z nich, kdo v kategorii zvítězí, bude navíc bojovat s vítězi dalších profesionálních kategorií o titul fotografa roku a hlavní cenu Iris d' Or.

Rekordní účast, bodovali i další Češi

Porota letos v soutěži hodnotila 330 tisíc snímků od fotografů z 220 zemí a regionů. Téměř polovina z nich byla přihlášena právě do profesionální soutěže. Jsou to dosud největší čísla ve čtrnáctileté historii této akce. Úspěch českých fotografů na letošních Sony World Photography Awards je o to větší, že se ve svých kategoriích dostali na takzvaný shortlist (tedy na 4. až 10. místo) také Michael Hanke a Barbora Reichová v kategorii Sport.

V seriálu na Aktuálně.cz postupně představíme nominace ve všech deseti kategoriích profesionální části soutěže. Začínáme pochopitelně Architekturou. Nominace si můžete prohlédnout ve fotogalerii u tohoto článku.

Vítězové budou vyhlášeni v dubnu

Sony World Photography Awards je jedna z nejuznávanějších fotografických soutěží na světě. Jejím cílem je hledat a oceňovat autory, jejichž práce odráží to nejlepší ze současné moderní fotografie a zároveň posouvá její hranice. Soutěž se zaměřuje na široké spektrum fotografické tvorby, není omezena jen na některé žánry.

Vítězové se oznamují každoročně v dubnu v Londýně. Hlavní cena soutěže je Iris d‘ Or pro fotografa roku. Ten je vybírán pouze z vítězů profesionálních kategorií. Podobně jako na filmových festivalech se vyhlašuje také Cena za celoživotní přínos fotografii.

Kromě profesionální části soutěže se mohou fotografové účastnit také otevřené části (kategorie označované jako Open), soutěže pro mladé fotografy (Youth) a studentské soutěže (Student). V otevřené části soutěže už Česko vítěze mělo, v roce 2016 se jím stala Michaela Šmídová (Nature & Wildlife / Open) a v roce 2019 Martin Stranka (Creative / Open).

Soutěž pořádá World Photography Organisation pod záštitou společnosti Sony. Může se jí zúčastnit každý fotograf, který tam pošle snímky. Účast není limitována národností, věkem, profesionálním statusem ani použitou fotografickou technikou.

Finalisté kategorií v profesionální části soutěže

Architektura:

Gu Guanghui (Čína), Tomáš Vocelka (Česká republika), Frank Machalowski (Německo)

Dokument

Craig Easton (Spojené království), Vito Fusco (Itálie), Lorenzo Tugnoli (Itálie)

Krajina

Majid Hojati (Írán), Andrea Ludovico Ferro (Itálie), Fyodor Savintsev (Rusko)

Kreativní fotografie

Sasha Bauer (Rusko), Luigi Bussolati (Itálie), Mark Hamilton Gruchy (Spojené království)

Portfolio

Brais Couto (Španělsko), Loli Laboureauová (Argentina),

Laura Pannacková (Spojené království)

Portrét

Craig Easton (Spojené království), Julia Fullerton-Battenová (Spojené království), Jane Hiltonová (Spojené království)

Příroda

Angel Fitor (Španělsko), Graeme Purdy (Spojené království), Luis Tato (Španělsko)

Sport

Anas Alkharboutli (Sýrie), Patrick Meinhardt (Španělsko), Farzam Saleh (Írán).

Na 4. až 10. místě figurují mimo jiné Barbora Reichová a Michael Hanke z České republiky)

Zátiší

Peter Eleveld (Nizozemsko), Alessandro Pollio (Itálie), Paloma Rinconová (Španělsko)

Životní prostředí

Mohammad Hossein Madadi (Írán), Antonio Pérez (Španělsko), Simone Tramonte (Itálie)