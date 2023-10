Léčba přírodními zdroji je v Česku populární stovky let. Do Karlových Varů nebo Mariánských Lázní jezdily na léčebné pobyty slavné osobnosti z celé Evropy. Největší boom zažilo lázeňství na přelomu 19. a 20. století s rozvojem lékařství a balneologie. Od roku 2021 patří západočeská lázeňská města společně s dalšími evropskými lokalitami do seznamu světového dědictví UNESCO.

