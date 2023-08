Magické fotky z 60. let. Ústí nad Labem očima fotografa Adolfa Čejchana

Fotografie Adolfa Čejchana odrážejí především svéráznou krásu Ústí nad Labem v šedesátých letech a zachycují každodenní okamžiky lidského života. Jeho snímky z ulic města jsou velice poetické, výtvarné, promyšlené a dokonale komponované. Touto fotogalerií připomínáme práci Adolfa Čejchana, který zemřel letos 22. června ve věku 93 let.

Adolf Čejchan se narodil 3. března 1930. Do Ústí nad Labem se přestěhoval s rodiči z Turnova, když mu byly čtyři roky. "Všichni se ptají, kdy jsem začal vnímat okolní svět přes optiku tajemné skřínky. Nevím to přesně, snad v osmi letech jsem dostal od tety první fotoaparát, ale jeho použití nebylo tak jednoduché jako dnes," zavzpomínal na své začátky v rozhovoru pro Ústecký deník v roce 2015. "Každý snímek si člověk musel předem promyslet, vytvořit jednoduchou kompozici a následně spoléhat na dobře vyvolaný film," vyprávěl tehdy a vzpomínal, že ho jako dítě fascinovala práce se zvětšovákem v temné komoře.

Rozhodl se, že bude fotografem, a v roce 1945 nastoupil do učení, praxi absolvoval ve firmě Fotohaus Alexander Erdman. "Po třech letech jsem chtěl pokračovat na grafické škole v Praze. Místo čtyř let to byly pouze dva roky a ve dvaceti jsem nastupoval do Setuzy jako fotograf. Vydržel jsem tam až do důchodu a zajímavých fotek jsem nadělal tisíce," řekl Čejchan pro Ústecký deník.

V chemičce Setuza se věnoval běžné propagační práci a dokumentování firemních událostí, ale protože fotografie byla jeho opravdovou vášní, fotografoval i ve svém volném čase - nejčastěji právě život v ulicích Ústí nad Labem. Vznikly tak špičkové snímky, které si stojí za to připomínat.

Během svého života vytvořil Adolf Čejchan několik fotografických knih, tou nejznámější je asi Ústí mladýma očima. Těžiště jeho díla leží v 60. letech. Po roce 1968 se odmlčel a k fotografování se vrátil, když mu bylo osmdesát let. Jeho poslední velkou retrospektivní výstavu, uspořádanou k jeho devadesátinám, bylo možné vidět v roce 2020 v Ústí nad Labem. Zemřel 22. června 2023.

Za svolení k publikování výjimečných snímků Adolfa Čejchana děkujeme paní Petře Antonyové a Muzeu města Ústí nad Labem.