Domácí spotřebiče uvolňují miliardy škodlivých částic, zjistili vědci. Který je ten nejhorší?

Vědci dlouhodobě zkoumali možná nebezpečí mikrovlnných trub. Tentokrát se ale zaměřili i na další malé domácí spotřebiče, konkrétně na fény, toustovače a horkovzdušné fritézy. A přinesli znepokojivé výsledky: i přístroje, které má doma téměř každý, mohou nenápadně poškozovat zdraví. Největší riziko přitom hrozí dětem.
Používáte je skoro každý den. Přesto podle nové studie mohou některé domácí spotřebiče do vzduchu uvolňovat škodlivé látky, aniž bychom si to uvědomovali.
Výzkum z Jižní Koreje se zaměřil na malé přístroje s topnými spirálami a uhlíkovými (kartáčovými) motory. Právě ty podle vědců uvolňují do ovzduší ultrajemné částice, které mohou ohrožovat zdraví.
„Kvalita vzduchu v domácnostech má zásadní vliv na lidské zdraví. Malé spotřebiče s topnými spirálami a kartáčovými motory produkují ultrajemné částice, jež mohou uživatele přímo ohrozit,“ upozorňuje vedoucí výzkumu Čchang-hjuk Kim z Pusanské národní univerzity.
Tyto látky mohou pronikat do lidského těla a usazovat se v plicích a bývají spojovány s řadou vážných onemocnění – od astmatu a srdečních chorob přes vysoký krevní tlak a cukrovku až po rakovinu či demenci.
„Pokud se podaří snížit emise z běžně používaných spotřebičů, výrazně se zlepší kvalita vzduchu v domácnostech,“ dodává Kim.
Výsledky jsou jasné
Vědci se zaměřili na konkrétní spotřebiče. Porovnávali fény s uhlíkovými a bezuhlíkovými motory a zkoumali také topné spirály v toustovačích a horkovzdušných fritézách. U každého zařízení změřili množství uvolňovaných ultrajemných částic a analyzovali jejich složení, včetně obsahu těžkých kovů. Pomocí simulačních modelů pak sledovali, jak se tyto mikroskopické částice chovají v dýchacích cestách a koho mohou ohrožovat nejvíce.
Výsledky jsou podle vědců jasné: většina testovaných spotřebičů uvolňuje vysoké množství ultrajemných částic. Jejich koncentrace přitom často rostla s provozní teplotou.
Nejhůře dopadl vyskakovací toustovač, který uvolňoval až 1,75 bilionu částic za minutu. Hned za ním skončila horkovzdušná fritéza - při nastavení na 200 °C uvolňovala až 135 miliard částic za minutu.
O něco lépe si vedly fény, které uvolňovaly až 100 miliard ultrajemných částic za minutu. Podle vědců jsou ale fény obzvlášť problematické v tom, že se používají v těsné blízkosti těla a chybí u nich ochranné prvky, které by mohly omezit vystavení škodlivým částicím.
Vědci se nezaměřili jen na množství částic, ale i na jejich složení. Analýzy ukázaly, že protože topné spirály často obsahují těžké kovy, nacházejí se jejich stopy i v uvolňovaných částicích - konkrétně měď, železo, hliník, stříbro a titan.
Obzvlášť ohrožené jsou děti
Studie ukázala, že ultrajemné částice se ukládají hlavně v plicních sklípcích, kde probíhá výměna plynů.
Právě proto jsou podle vědců nejvíce ohrožené děti. Kvůli menším dýchacím cestám pro ně tyto částice představují větší riziko než pro dospělé.
„Naše studie zdůrazňuje nutnost navrhovat elektrické spotřebiče s ohledem na emise a stanovit věkově specifická doporučení pro kvalitu vnitřního ovzduší,“ doplnil Kim.
Podle něj by dlouhodobé snižování emisí ultrajemných částic z běžně používaných zařízení mohlo vést ke zdravějším domácnostem a nižšímu riziku chronickému vystavení – zejména u malých dětí. „Stejný přístup lze navíc uplatnit i u dalších spotřebních výrobků a nasměrovat budoucí inovace k lepší ochraně lidského zdraví,“ dodal.
Zdroje: Newsweek, Daily Mail
Mohlo by vás zajímat:
Komentář: O slabém postavení pacientů, morálce lékařů a nelegálním byznysu
Kdysi za mnou přišel do ambulance pacient a měl s sebou rozsáhlý seznam otázek. Když jsem na všechny uspokojivě odpověděl, svěřil se mi, že je Čechoameričan a velice se bojí, že mu lékaři neudělají takový zákrok, který opravdu potřebuje.
ŽIVĚEU půjčí Ukrajině 90 miliard eur, Česko ručit odmítá. "Zrada přítele," tepe opozice
Evropská unie poskytne Ukrajině půjčku 90 miliard eur (zhruba 2,2 bilionu Kč), shodl se po mnohahodinovém jednání summit v Bruselu. Na sociální síti X dohodu oznámil předseda Evropské rady António Costa. Česko, Maďarsko a Slovensko se ale nepřipojí ke garancím, které s tím budou spojené a za půjčku se tak zaručí jen zbývajících 24 unijních států.
Desítka by to být mohla, mihlo se Zabystřanovi hlavou v cíli. Zelená ho šokovala
Vítěznému Janu Zabystřanovi na trati životního superobřího slalomu Světového poháru ve Val Gardeně seděly terénní vlny. Oblíbené nerovnosti mu pomohly k tomu, že měl v cíli nejlepší čas a na slavnostním vyhlášení pak zněla česká hymna. V nahrávce pro média se svěřil, že byl při ceremoniálu dojatý.
Jak najít ztracený iPhone?
Tvojí nejlepší šancí je funkce Najít (Find My). Apple to vymyslel fakt chytře. Každý iPhone, iPad nebo Mac má tuhle funkci v sobě.
VIDEO: McDonald’s vsadil na umělou inteligenci. Vánoční reklamu lidé rozcupovali
Vánoce jako nejhorší období roku? Přesně s touto provokativní myšlenkou přišel McDonald’s v Nizozemsku ve své nové vánoční reklamě vytvořené pomocí umělé inteligence. Místo pobavení ale přišla vlna kritiky. Diváci spot označili za chaotický a „nejpříšernější reklamu roku“. Řetězec ho raději stáhl z internetu.