Známý český handbiker přišel o kolo. Koupíme mu nové, hlásí se lidé na Facebooku

Zbyněk Švehla je handicapovaný táta dvou dětí, jenž navzdory svému postižení zvládá přes den pracovat, odpoledne trénovat a o víkendech závodit na světové úrovni. Jeho handbike, speciální kolo ovládané rukama, stál 200 tisíc korun a byl vyroben jemu na míru.

Podle Českého rozhlasu došlo ke krádeži ve středu 6. února přímo před domem Zbyňka Švehly v Praze - Horních Počernicích.

Zloději mu rozbili okénka auta a přes kufr mu handbike vytáhli. Jak ale Švehla upozorňuje, kolo je prakticky neprodejné, protože běžnému člověku je celkem na nic, navíc je vyrobeno z karbonu, který se nehodí ani do sběrného dvora.

Handicapovaný sportovec nejdříve doufal, že vše dopadne jako minulá krádež - když zloději zjistili neprodejnost kola, zahodili ho hned v Horních Počernicích. Jenže nyní se po něm slehla zem.

Událost však dostala nový rozměr, když o krádeži informoval Martin Ondráček, vedoucí programu Českého rozhlasu Radiožurnálu na Facebooku Ježíškova vnoučata.

"Když někdo okrade vozíčkáře, je to absolutní dobytčárna! Prosím, zastavte se a pomozte Zbyňkovi, kterého okradli!" uvedl na stránkách projektu, jenž dává dohromady osamělé seniory toužící po dárku a jejich potenciální dárce.

"Pro Zbyňka je to obrovská rána. Bez něj jeho sportovní kariéra nemůže pokračovat. Táta dvou dětí, který přes den pracuje a odpoledne trénuje, reprezentuje naši zem na světové úrovni. Inspiruje stovky podobně handicapovaných lidí, jezdí po školách a přednáší dětem. Mimochodem, také je ambasadorem projektu Daruj krev s Českým rozhlasem. Jestli si někdo nezasloužil, aby byl okraden, pak je to právě Zbyněk," pokračuje Ondráček.

Vyzývá lidi, aby post sdíleli a šířili dál, čímž by se kolo mohlo najít, ať již na internetu, v zastavárně, nebo v lese.

Výzva Martina Ondráčka měla nečekaný efekt - lidé nejenže tuto zprávu hromadně sdílejí, ale také žádají: Založte transparentní účet a my přispějeme, na nové kolo se mu rychle složíme!

Zbyněk Švehla měl před dvaceti lety nehodu během svého milovaného triatlonu a skončil na vozíku. To mu však nevzalo touhu závodit, cestovat a nadále vést dobrodružný život.

Již čtyřikrát se mu navzdory postižení podařilo zdolat nejtěžší triatlonový závod na světě - havajského Ironmana. Ve své kategorii se dokonce stal prvním Neameričanem, který to dokázal. Koncem roku 2017 zdolal na handbiku nejvyšší horu Havajských ostrovů, vyhaslou sopku Mauna Kea, která se tyčí do výšky 4205 metrů. A to k ní vyrazil od moře, tedy prakticky z nulové výšky. Po patnácti hodinách dřiny dojel na vrchol.

Na handbiku, který mu nyní ukradli a bez nějž by jeho další smělé sny zůstaly jen sny.

