Malého saxofonistu z Budějovic chtějí v soutěži Amerika má talent. Byl by první Čech

Alex a Maxim Šestákovi jsou desetiletá dvojčata pocházející z česko-romské rodiny z Českých Budějovic. Od malička se věnují hudbě. Maxim hraje na klávesy a piano, Alex hrál nejprve na flétnu a klávesy, ale v osmi letech si zkusil tatínkův saxofon a ten mu učaroval. Oba je teď chtějí v Americe.

Alex se za dva roky vypracoval tak, že teď na saxofon zahraje i velmi obtížné jazzové skladby. Na klávesy ho doprovází Maxim, jenž začal studovat i klasický klavír.

"No, musím hodně cvičit, ale asi mám i ten talent," vysvětluje Alex, jak se za tak krátkou dobu vypracoval na takovouto úroveň. A také mu velmi pomohl tatínek, jenž ho coby zkušený saxofonista ze začátku vedl.

Svá videa dávají dvojčata na YouTube pod značkou Alex Maxim Twins a tam nad nimi žasnou lidé z celého světa. A mezi nimi si jich tu všimla i ředitelka castingu ze soutěže Amerika má talent (America's Got Talent).

"Oni viděli nějaká má videa na YouTube a napsali mi, že nás chtějí do Ameriky na tu jejich soutěž Amerika má talent," popisuje Alex. "Teď se to vyřizuje, jestli tam pojedeme, a taky se řeší moje angličtina. Umím totiž jen trochu."

"Nejdřív jsme na to nevěřícně koukali a říkali si, jestli to není nějaký fake," směje se maminka. "No, ale nebyl, takže nabídku máme, mají o ně velký zájem, ale nevíme ještě, jestli ji přijmeme."

Podle maminky jde sice o pěknou nabídku, ale není si jistá, zda na ni má kývnout. Obává se, jestli na kluky ještě není brzy jít do takovéto velké soutěže. A řeší i angličtinu bratrů, aby mohli konverzovat s organizátory i porotci. "Každopádně myslím, že je to obrovská pocta, že si z téhle známé soutěže všimli někoho z České republiky. I to, že se ozvali organizátoři nám, protože většinou je to naopak, že se lidé ozývají jim."

Do Ameriky by se Alex nicméně velmi rád podíval, žijí tam a koncertují jeho velké vzory - jazzmani. "Na jazzu se mi hrozně líbí ta technika i zvuk," říká a vyjmenovává své nejoblíbenější americké muzikanty.

Loni se stal absolutním vítězem v základním, okresním i krajském kole základních uměleckých škol. První skončil i v ústředním kole, odkud si navíc odnesl zvláštní cenu poroty za interpretaci sólové skladby.

Nyní se stal jedním ze sedmi vítězů soutěže pro nejtalentovanější české děti Zlatý oříšek. Hned při natáčení finále si ho ve studiu České televize všiml mezinárodně uznávaný jazzman Jan Smigmator a nabídl mu účinkování s jeho kapelou.

Kromě jazzu hrají s bráchou i pop či funky. Vystupovali už jako předskokani Moondance orchestra Martina Kumžáka či Orchestru Karla Vlacha.

"Teď bych se ještě chtěl naučit klasiku, klasickou hudbu," zasní se Alex. Má pro to ty nejlepší předpoklady. Ředitel jeho budějovické zušky mu dojednal výuku na konzervatoři v Plzni, kam jinak přijímají děti minimálně o pět let starší.

Rád by si jednou v Americe zahrál s Charliem Albrightem, což je mladý skladatel a klavírista, jehož list The Washington Post označil za jednoho z největších talentů celé jeho generace. V hledáčku má i slavného amerického jazzového saxofonistu Erica Marienthala, držitele Grammy.