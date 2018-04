před 38 minutami

Cena Gratias Tibi, což je latinsky "Děkuji Tobě", oceňuje mladé lidi, kterým není svět kolem nás lhostejný a snaží se ho nejrůznějšími aktivitami obohatit. V poslední době o sobě dávají stále více vědět a objevuje se celá řada projektů a iniciativ, za kterými stojí právě oni. "Chceme jim dát najevo, že se společnost zajímá o to, co dělají, a váží si jich za to," říkají organizátoři. Projděte si devět finalistů ceny ve třech věkových kategoriích.

