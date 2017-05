před 6 minutami

Střední škole živnostenské v Sokolově se rozhodla pro nevšední projekt. Její žákyně, studující na kadeřnice a kosmetičky předvedly pod dohledem učitelů své umění na pacientech ústav Sokolík, což je domov pro osoby se zdravotním postižením. "Chtěli jsme připravit lidem odtrženým od života, který my považujeme za všední, zážitek v podobě aspoň chvilkového zařazení do většinové společnosti, říká organizátor akce, učitel Antonín Grafnetter. Snahy sokolovské školy udělat něco se sociálním vyloučením klientů Sokolíka si všimli organizátoři ankety Gratias Tibi 2017, kteří oceňují mladé dobrovolníky, a poslali je do hlavní soutěže o finále.

