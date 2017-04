Česká expedice jede zkoumat Ázerbájdžán, chce tam přilákat cyklisty z celého světa

před 14 minutami

Český biker Richard Gasperotti má už za sebou několik dobrodružných výprav, na kterých zkoumal cyklistické možnosti více či méně neprobádaných zemí. Začal v Mongolsku a pokračoval v řadě dalších lokalit. Právě teď dokončuje poslední přípravy na expedici do Ázerbájdžánu. "Chceme podpořit rozvoj cyklistiky i tamní turistiku," říká cyklista, jehož tým z každé expedice natáčí filmový dokument a píše o ní na nejsledovanější server o horských kolech a akčních disciplínách pinkbike.com.

"Budeme vyrážet okolo 19. května," říká Richard Gasperotti, který patří k legendám české horské cyklistiky (je to nejznámější český freerider a do povědomí se zapsal i světovým rychlostním rekordem na kole taženém motocyklem). "Lokalit, které jsou ještě nepoznané a nabízejí nové zajímavé terény na světě ubývá, proto Ázerbájdžán," vysvětluje výběr cíle pro expedici.

Tým, který vyráží na výpravu, z ní zpracuje krátký dokument a publikuje své zážitky a objevená místa na serveru pinkbike.com, který patří mezi horskými cyklisty a freeridery k nejsledovanějším na světě. "Sledují ho miliony lidí a ti se pak dozvědí, že existuje nějaká země nebo lokalita, která je zajímavá z hlediska ježdění na kole," říká český cyklista. Dokument se nezaměřuje jen na možnosti pro cyklisty, mapuje i památky a kulturu navštívené země.

Expedice Zam se zrodily v roce 2012, kdy čtyřčlenná skupina, která funguje dodneška, vyrazila do Mongolska. Tým tvoří feerider Richard Gasperotti, fotograf a reportér Adam Maršál, kameraman Martin Smolík, řidič Lukáš Jusko a jejich Darmožrout (pro expediční potřeby upravený sedmilitrový desetiválec Ford Econoline, který dříve sloužil jako malý autobus).

"Tehdy jsme jeli po vlastní ose do Mongolska, a já jsem byl první freerider, který jezdil na horském kole v pohoří Altaj," říká Richard Gasperotti. Z expedice vznikl filmový dokument, který pak získal ocenění v celosvětové soutěži outdoorových filmů.

"Na pátém místě hned za námi byl Felix Baumgartner - chlapík, co skočil na padáku ze stratosféry. Což bylo pro bandu pankáčů, jako jsme my, docela dobrý," směje se český cyklista, známý pod přezdívkou Gaspi. Video se stalo v podstatě vodítkem pro všechny, kdo se chtěli do Altaje vydat na kole. "Místní bikeři se o něj opírají dodneška a ještě teď mi od nich chodí zprávy, že je to pořád super," říká.

Další expedice mířila do Nového Mexika. Původně to mělo být Mexiko, ale kvůli potyčkám kartelů u hranic z toho sešlo. V Novém Mexiku, kde byla horská cyklistika velmi regulovaná, pak česká výprava rozpohybovala diskuse o možnostech budování nových trailů (stezek).

Třetí expedice Zam si dala za cíl představit bikerům Českou republiku a Richard Gasperotti si k tomu přizval Goffa Guleviche, což je Kanaďan, který patří mezi deset nejlepších freeriderů na světě.

Další Zam mířil na Sardínii, kde se turistický ruch zaměřený na horská kola teprve začínal rozvíjet. "Setkali jsme se s místními cyklisty i se zástupci úřadů. Zase odtud vznikl dokument a i díky němu pak místní kluci dostali z Evropské unie dotaci na kola pro půjčovny a na průvodcovskou činnost. Začali dokonce objíždět školy a učit děti techniku jízdy na kole," říká cyklista.

Loni česká parta jezdila na Taiwanu, kde sice vyrábějí kola pro celý svět, ale horská cyklistika tam byla také v plenkách. "Iniciativa lidí, kteří tam jezdí, byla neskutečná, nikdy jsem neviděl takovou radost z jízdy jako u těch kluků, když si udělali dvě klopenky a tři skoky," říká Richard Gasperotti.

Přestože český jezdec sjíždí v dokumentu poměrně obtížné pasáže, nikdy nejde do maximálního rizika. "To ani nemůžeme, vždyť třeba v Mongolsku byla nejbližší nemocnice tisíc kilometrů daleko, nebyla tam mobilní síť a spojení se světem zajišťoval jen satelitní telefon," říká. Občas se ale problémy stejně vyskytnou. Třeba když se v jejich Darmožroutovi vybila hluboko v horách baterka. Nakonec si poradili stylem všeuměla MacGyvera (hrdina amerického seriálu). "Spojili jsme dvě baterie z dronů, připojili k baterce v autě. Zakouřilo se z nich, ale Darmožrout naskočil," popisuje biker.

autor: Tomáš Vocelka

