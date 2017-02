Bláznivá rychlost: 167 km/h na standardním horském kole. Nový rekord Markuse Stöckla

včera

Rakouskému jezdci Markusi Stöcklovi občas říkají „šílený Max“. A něco na té přezdívce bude. Na standardním horském kole totiž dosáhl ve sjezdu rychlosti přes 167 kilometrů v hodině, a to na kamenitém svahu v chilské poušti Atacama.

Markus „Mad Max“ Stöckl to plánoval celé dva roky. Chtěl se vrátit do rekordních tabulek jako člověk, který je nejrychlejší na světě na standardním horském kole. A nakonec se mu to podařilo. Na poušti Atacama v Chile dosáhl ve sjezdu rychlosti 167,6 km/h.

To všechno na kole, které mělo všechny díly naprosto standardní – tak, jak je můžete koupit v obchodě.

Rakouský cyklista Stöckl není v zápisech do rekordních tabulek žádný nováček, poprvé se tam objevil už v roce 1999. Třiačtyřicetiletý jezdec dosáhl nového rekordu na bezejmenné hoře v poušti Atacama, která měla pro něj ideální sklon svahu: 45 stupňů. Během rekordního pokusu se závodníkův srdeční tep dostal až na 170 úderů za minutu.

Krátce po překonání rekordu řekl: „Bylo to obtížné, protože svah je kamenitý a trochu jsem ztratil na startu. Ale byla to velká zábava.“ Ale ještě napínavější než rekordní pokus byla dvouletá příprava tohoto projektu. „Celé to bylo velké dobrodružství,“ řekl Stöckl.

Zatímco kolo bylo standardní, jezdcův oblek byl speciálně navržen pro rekordní jízdu. A helmy měl jezdec na sobě dokonce dvě. Jednu standardní a přes ni ještě aerodynamickou.To vše bylo podrobně testováno v aerodynamickém tunelu.

„Na kole jsou jen naprosto běžné součástky, které si můžete koupit,“ řekl Stöckl. „Samozřejmě je to špičkové kolo a ty díly patří k tomu nejlepšímu, co lze sehnat, ale nic nebylo vyrobeno speciálně a na míru,“ dodal.

„Když překročíte rychlost 160 km/h, každý kilometr navíc už vyžaduje obrovské úsilí a soustředění. Pokud byste si chtěli představit, jaké síly na člověka působí, vybavte si, co by se dělo, kdybyste ve 160 km/h vystrčili v autě ruku z okna. Je to fyzicky opravdu namáhavé,“ konstatoval závodník.

Rekordní jízda se uskutečnila v prosinci, Red Bull, který za pokusem stojí, však detaily, video a fotografie z rekordního pokusu zveřejnil až nyní.

Rekord na speciálním horském kole, které není běžně dostupné v obchodní síti, drží Eric Barone (223.2 km/h).

autor: Tomáš Vocelka