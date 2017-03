Mladík dojel na kole z Hodonína do Číny. Nyní pluje pralesem do Brazílie, smutek zahání houslemi

RIO NAPO aneb 3 týdny plavby z Fracisco de Orellana do Iquitosu Protože dnes zase na pár týdnů (než dopluju k brazilské hranici) mizím v džungli a ani zdaleka jsem nenasdílel všechno, co jsem chtěl, tady je sestřih ze sjíždění řeky Napo. Chtěl bych tímto ještě jednou poděkovat všem, kteří mě podpořili, protože bez vás by tohle video (a spousta dalších, které si ještě šetřím) nikdy nevzniklo. Gracias! P.S.: Pokud se rozhodnete sdílet, moc mě to potěší, díky! --- RIO NAPO (or) 3 weeks of paddling the river from Francisco de Orellana to Iquitos As I will disappear into the jungle again for a few weeks (until I reach the Brasilian border) and I did not quite manage to share everything I intended to, here, I am throwing in a compilation of the last month on the Napo river. With this video I´d like to express my gratitude to all of you who have supported me, because without you, this video (and lots of others, yet to be published) would never have been published. Gracias! P.S.: If you decide to share, I´ll be delighted, thanks!