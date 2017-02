Šílené nápady našich cyklopradědů. Co si nechali patentovat před rokem 1890?

před 1 hodinou

Letos uplyne 200 let od okamžiku, kdy Karl Drais vynalezl své dvoukolové odrážedlo zvané draisina. Společně s ní se zrodilo i jízdní kolo, které se z draisiny brzy vyvinulo. K dnešním bicyklům však zbývalo ujít ještě dlouhou vývojovou cestu, lemovanou spoustou pověstných "slepých uliček". Pojďte se podívat, jak některé z nich vypadaly.

Velmi zajímavý pohled na cyklistické patenty dávné minulosti přináší kniha Cycling Art, Energy and Locomotion, kterou v roce 1889 sepsal Robert P. Scott. Výpravná publikace, která na mnoha ilustracích zachycuje podivuhodné nápady našich pradědů, vyšla v USA (konkrétně ve Filadelfii).

Vynálezci zmiňovaní v tomto stěžejním díle by však neměli na co navazovat, nebýt Karla Friedricha Christiana Ludwiga svobodného pána Draise von Sauerbronn. Tento německý lesník a vynálezce totiž v roce 1817 sestrojil odrážedlo zvané draisina, což byl přímý předek bicyklu. V červnu 1817 ho Drais předvedl v Mannheimu - on sám ovšem říkal svému objevu laufmaschine, tedy běhací stroj.

Zbývalo už jen vybavit odrážedlo pedály a zrodilo se kolo - ale trvalo ještě pěkných pár let, než se zformovalo do dnešní podoby.

autor: Tomáš Vocelka