„Covidoví rytíři“ na Gotlandu dohlíží, jestli lidé dodržují koronavirová opatření

Švédský ostrov Gotland vyslal do boje s koronavirem rytíře na koních. Osm mužů v plné zbroji bude dohlížet na dodržování předepsaných rozestupů. Hlídkovat budou především na místech, která mají v oblibě turisté.

"Máme tři poselství: dodržujte rozestupy, pravidelně si myjte ruce a zůstaňte doma, pokud se necítíte dobře," řekl agentuře AFP Lennart Borg. Právě jej napadlo poslat do boje s koronavirem středověké křižáky. "Když se k vám blíží sedmisetkilový kůň, uděláte vše, co vám řeknou," dodal Borg.

Muži převlečení za rytíře z 12. století běžně pracují pro šermířskou společnost Torneamentum, která v létě pořádá rytířské turnaje. Kvůli pandemii covidu-19 se ale letos konat nemohou, a jezdci se tak s vervou vrhli do nového boje - za dodržování hygienických pravidel. Místo dřevců namířených na protivníka ovšem mají v rukou praporce s nápisy jako "Dodržuj rozestupy" či "Zůstaň doma, máš-li symptomy".

Podle Svena Monteliuse, který je hlavním hygienikem ostrova Gotland, budou rytíři lidem připomínat to, "co všichni vědí, na co ale občas zapomínáme, když v létě věnujeme pozornost jiným věcem".

Poprvé vytáhli "covidoví rytíři" do boje v pondělí, kdy vítali turisty přijíždějící na Gotland trajektem ze švédské pevniny. V následujících týdnech je bude možné spatřit na plážích, u historických památek a na dalších místech, kde se shromažďují turisté.

Gotland, který leží v Baltském moři, asi 200 kilometrů jižně od Stockholmu, je populární turistickou destinací. V roce 2018 navštívilo ostrov, který má 58 700 obyvatel, celkem 950 tisíc lidí. Letos na Gotland míří kvůli omezením, které způsobila v cestování pandemie covidu-19, převážně Švédové.

