Zvětralé pivo a mrtvý pták způsobili v Německu velký protichemický zásah hasičů

Basketbalisté Nymburka se v základní skupině nového ročníku Ligy mistrů utkají s Nižním Novgorodem, Dijonem, Zaragozou, Szombathely, Bursou a Lublinem. Jejich posledním soupeřem bude jeden ze čtveřice účastníků kvalifikace Iraklis Soluň, Keravnos Strovolos, Dněpropetrovsk, Groningen.

Nový ročník Ligy mistrů by měl odstartovat v polovině října. Ještě předtím se i za účasti Nymburka má uskutečnit turnaj Final Eight, kterým se bude dohrávat aktuální sezona, pozastavená pandemií koronaviru. Středočeši ještě před přerušením vyhráli základní část a postoupili do čtvrtfinále proti AEK Atény.