Za bitcoiny si lze koupit už i kus karibského ostrova. Tropický ráj stojí 167 milionů korun

před 59 minutami

Za 600 bitcoinů, zhruba 167 milionů korun, si zájemci mohou pořídit přibližně pětihektarový pozemek na karibském ostrově Union Island, jenž je součástí ostrovního státu Svatý Vincenc a Grenadiny. Na ostrově žijí zhruba tři tisíce lidí a dvěma největšími městy jsou Clifton a Ashton. Oficiálním jazykem je angličtina.

Prodejce tropického ráje pojmenovaného Bloody Bay Beach na severu ostrova popisuje místo jako "nedotčené, jedinečné a naprosto úžasné".

Ačkoliv zde momentálně nic není, budoucí majitel dostane k dispozici také projekty na výstavbu ohromné vily a plážového baru, stejně jako návrhy na soubor luxusních chatek od londýnského architekta Setha Steina.

Ve žhavé karibské destinaci žijí tři tisícovky lidí

Union Island je propojen s dalšími ostrovy leteckou dopravou a má k dispozici malé letiště. Ostrov je dlouhý 4,8 kilometru a široký 1,6 kilometru, nejvyšším bodem je Mount Taboi ve výšce 304 metrů nad mořem.

Oficiálním jazykem je angličtina, ale v Cliftonu se návštěvníci domluví také francouzsky a německy. Problémem není ani internetové připojení.

"Nový majitel zainvestuje do jedné ze žhavých karibských destinací. Do rozvoje lokální infrastruktury a proměny regionu v luxusní destinaci půjdou horentní sumy," citoval realitní kancelář server Travel and Leisure.

Na Union Island každý rok přijíždí čím dál více plachetnic s turisty a dobrodruhy, nechybí proto ubytovací zázemí a restaurace s bary.

Zájemci o pozemek se mohou se svou nabídkou hlásit na speciální stránce.