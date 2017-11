Na norském ostrůvku žije pouze 35 obyvatel. Děti se tady nedívají na televizi, ale tráví čas venku

před 12 minutami

Až do 60. let 20. století na ostrově žily čtyři stovky lidí, dnes zde zůstalo pouhých 35 obyvatel, a nejpočetnějšími živočichy jsou tak ovce. Důvodem je postupující urbanizace. Sørbuøyu obývá pouze osm dětí, ve věku od 7 do 15 let, žádné z nich však nekouká na televizi ani neposlouchá iPod, většinu času podle fotografky Therese Alice Sanneové tráví venku.

Necelých pět set kilometrů západně od hlavního města Norska se nachází jeden z nejméně obydlených ostrovů Evropy - Sørbuøya. Na šedesátém čtvrtém stupni zeměpisné šířky jsou jeho obyvatelé vystaveni nepřízni počasí, ale i přes všechny překážky se snaží udržet své pradávné tradice. Chci dělat vědu víc cool, říká výzkumnice, která zkoumá mamuty a absolvovala expedice v Arktidě číst článek Jejich život zachycovala měsíc norská fotografka Therese Alice Sanneová, jejíž fotky vyšly nedávno v magazínu National Geographic. "Žijí jen s minimem toho, co je potřeba k udržení komunity. Kombinace základní a střední školy, obchodu, přístavu a trajektu je velmi důležitá," uvedla fotografka. Ostrov je rozdělen na dvě části - severní a jižní. Většina obyvatel žije v severní části, kde se nachází také obchod a přístav. Odsud jezdí do správního městečka Frøya denně loď. Uprostřed ostrova byla v roce 2012 vystavěna i přistávací dráha pro helikoptéry. Když na ostrov připluje vysokorychlostní trajekt, lidé se sdružují na břehu, aby si popovídali, muži kouří a vtipkují, mladí si kupují zmrzlinu, popsala fotografka pro National Geographic. Do 60. let zde žily čtyři stovky lidí Podle ní je ostrov Sørbuøya jednoduchým, ale zcela propojeným ekosystémem. Pokud by jedna část byla odstraněna, zbytek by se rozpadl. Až do 60. let 20. století na ostrově žily čtyři stovky lidí, dnes zde zůstalo pouhých 35 obyvatel, a nejpočetnějšími živočichy jsou tak ovce. Důvodem je postupující urbanizace. Sørbuøyu obývá pouze osm dětí, ve věku od 7 do 15 let, žádné z nich však nekouká na televizi ani neposlouchá iPod, většinu času podle Sanneové tráví venku. Dospělí obyvatelé se živí rybařením a sezonní turistikou. Během krabí sezony na ostrov přijíždějí i rybáři z Trondheimu. Na nejpřeplněnějším ostrově světa mají omezený přísun vody i jídla, internet ale funguje číst článek Fotografka se také nechala slyšet, že na ostrově zažila takový klid jako nikde jinde. "Když žijete tak blízko přírodě a tak daleko od všeho dalšího, udělá to něco s vašim vlastním vnímáním reality," dodala Sanneová. Tato divoká a excentrická komunita fotografce připomíná norské přírodní dědictví, které pomalu mizí. "Od doby kamenné žili Norové v blízkosti moře, ale čím dál tím víc jsme se stali městskými obyvateli. Tyto komunity jsou vnímány jako kuriózní, ale žijí jednoduše tak, jak to dělali Norové po staletí," popsala fotografka National Geographic. Inzerát na rodinu v Litvě byl úspěšný Právě historie je na Sørbuøyi přítomna na každém kroku. "Opuštěné domy jsou varováním před tím, co by se mohlo stát. Ostrovanům je to připomínáno každý den," řekla Sanneová, která si v malé vesnici sama zažila pár "duchařských" nocí. Ostrované se však více než duchy zabývají nástrahami denního života. V roce 2009 hrozilo, že na Sørbuøyi zavřou místní školu kvůli nízkému počtu dětí. Obyvatelé se proto dohodli, že napíšou inzerát do litevských novin s tím, že rodina s alespoň třemi dětmi dostane dům a práci na místní rybářské farmě. Na neobvyklý inzerát se tehdy přihlásilo celkem 400 lidí a rodina, která vyhrála, zde stále žije se svými čtyřmi dětmi. Video: Největší migrace na světě, když krabi přechází ostrov Neuvěřitelný pohled zažívají každý listopad obyvatelé Vánočního ostrova, kdy se po okolí prochází miliony krabů. | Video: AP | 00:42

