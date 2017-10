Městečko na jihu Itálie zaplatí lidem za to, že se do něj přistěhují. Vítaní jsou i cizinci

před 40 minutami

Městečko Candela v italském regionu Puglia bojuje s odchodem svých mladších obyvatel za zářivější budoucností. Jeho starosta se rozhodl, že nově příchozím lidem, kteří si zde koupí dům a zaregistrují se, nabídne finanční odměnu až dva tisíce eur, zhruba 52 tisíc korun.

Městečko Candela na jihu Itálie, v regionu Puglia, se rozhodlo bojovat s odlivem svých obyvatel svérázným způsobem. Těm, kteří se budou chtít připojit ke stávajícím 2,8 tisíce občanů, slíbil starosta Nicola Gatta zaplatit až dva tisíce eur, tedy zhruba 52 tisíc korun.

"Každý den vášnivě a s odhodláním pracuji na tom, abych Candele přinesl zpět její starou krásu. Až do šedesátých let ji cestovatelé nazývali 'malou Neapolí', a to pro její ulice plné cestujících, turistů, obchodníků a vykřikujících pouličních prodejců," řekl starosta v rozhovoru pro CNN.

Až dva tisíce eur vícečlenné rodině

Postupný odchod mladých lidí za lepší budoucností udělal z městečka na jihu místo duchů. Domy s nádhernými balkony údajně zejí prázdnotou. Starosta se proto rozhodl, že vyprázdněnému městu pomůže trochu jiným způsobem.

Gatta nabízí lidem za přestěhování do Candely finanční odměnu odstupňovanou podle počtu lidí. Zatímco jednotlivci získají 800 eur a pár 1200 eur, tříčlenné rodině přispěje městečko až 1800 eur a vícečlenné rodině dokonce 2000 eur. Odměna je dostupná také pro cizince.

Zájemci, kteří o stěhování uvažují, musí být nejen ochotni v Candele žít, ale koupit si zde také dům a dosahovat na roční plat minimálně 7500 eur, tedy zhruba 195 tisíc korun. Noví obyvatelé mohou také získat daňové úlevy na likvidaci odpadů či na školku.

Dvacet let bez zločinu

Městečko nabízí barokní architektonické skvosty a zalesněné okolí. Kromě toho je to pouhých 80 kilometrů na pláž a něco přes hodinu do Neapole. Navíc se budoucí obyvatelé nemusí bát špatné pověsti jihu. Podle Stefana Bascianelliho, jenž s Gattou spolupracuje, se v městečku již dvacet let nestal žádný zločin.

Nabídka zlákala podle CNN již šest rodin ze severu Itálie a dalších pět se do programu přihlásilo. Město se také snaží vylepšovat veřejný prostor a rekonstruovalo stará náměstí a uličky.

Kromě toho zde investují také značné množství peněz do udržování tradičních festivalů. Nejnovějším přírůstkem města je také Dům Santa Clause vyprávějící vánoční příběh svatého Mikuláše, jehož ostatky jsou údajně uloženy v nedalekém Bari.

