Chandler z Přátel zemřel. Herci Matthewovi Perrymu bylo 54 let

Ve věku 54 let tuto sobotu zemřel americko-kanadský herec Matthew Perry, který se proslavil rolí Chandlera Binga v komediálním seriálu Přátelé. Informuje o tom server TMZ, podle něhož se Perry zřejmě utopil. Herec, který byl několikrát nominován na televizní cenu Emmy, velkou část života bojoval se závislostí na lécích a alkoholu.

TMZ s odvoláním na policii uvedl, že Perry byl nalezen bez známek života v sobotu doma v oblasti amerického Los Angeles. Záchranáři podle zdrojů serveru vyrazili na místo po oznámení o zástavě srdce a herce našli ve vířivce.

Podle agentury Reuters hercovým posledním příspěvkem na Instagramu z 23. října byla fotografie, jak sedí ve vířivce se sluchátky na uších. "Aha, takže tobě dělá dobře, když kolem tebe krouží teplá voda?" napsal k ní.

"Jsme neuvěřitelně zarmouceni předčasným odchodem Matthewa Perryho," uvedla v reakci společnost NBC Entertainment, která vysílala seriál Přátelé. "Svým dokonalým načasováním vtipů a břitkým humorem přinesl tolik radosti stovkám milionů lidí po celém světě. Jeho odkaz bude žít dál pro nespočet generací," dodala.

"Nikdy nezapomenu na hry, které jsme spolu hrávali na školním dvoře, a vím, že lidé po celém světě nikdy nezapomenou na radost, kterou jim přinášel," napsal na sociální síti X kanadský premiér Justin Trudeau, který zároveň vyjádřil šok a smutek. S rodákem z amerického Massachusetts se v mládí znal, protože Perryho matka byla mluvčí Trudeauova otce Pierra, když ten byl ministerským předsedou Kanady.

Perry, jenž býval nadějným tenistou a do USA se vrátil jako teenager, si získal srdce diváků po celém světě jako představitel sarkastického a zároveň nejistého Chandlera Binga, kterého v deseti sériích Přátel ztvárnil ve všech více než 230 epizodách.

Jak poznamenává agentura AP, seriál z let 1994 až 2004 z něj udělal jednu z nejvýraznějších postav Hollywoodu po boku kolegů z Přátel a zároveň kamarádů ve skutečném životě - Jennifer Anistonové, Courteney Coxové, Lisy Kudrowové, Matta LeBlanca a Davida Schwimmera.

Seriál - v originále Friends - měl od prvního uvedení na obrazovky ohlas. Skupina mladých Newyorčanů, přátel a spolubydlících, která se zrodila v hlavách scenáristů Davida Cranea a Marty Kauffmanové, ovlivňovala účesy, oblékání i způsoby chování mnoha lidí. Třeba sestřih Anistonové, představitelky Rachel, kopírovaly ženy a dívky po celém světě.

Vzorem se stalo také to, jak spolu šest kamarádů, zprvu dvacátníků bez závazků - a časem i s nimi - v Přátelích žije, mění se a dospívá. Vývoj byl patrný i na postavě Chandlera, jenž léta strávil bezstarostnými hrami se spolubydlícím Joeym (LeBlanc). Na konci seriálu je z něj však otec dětí a manžel Moniky (Coxová) stěhující se na předměstí New Yorku.

Fanoušky si jeden z nejúspěšnějších televizních projektů přelomu století našel také u dalších generací a dodnes patří k oblíbené nabídce streamovacích platforem.

Perry později účinkoval také v seriálu Západní křídlo nebo filmech, mezi nejznámější patří komedie Jen blázní spěchají, kde jeho partnerkou byla Salma Hayeková, či snímek Můj soused zabiják, kde vystupoval po boku Bruce Willise. Naposledy se před kamerou objevil při natáčení minisérie Kennedyové po Camelotu v roce 2017.

Před necelým rokem vyšly jeho memoáry nazvané Friends, Lovers and the Big, Terrible Thing (Přátelé, milenky a ta velká, příšerná věc), v nichž líčí neustále se opakující léčbu závislostí. Od svých 26 let žil střídavě ve střediscích pro léčbu závislostí a mimo ně, čtrnáctkrát byl na odvykacím programu, pětašedesátkrát absolvoval detoxikační program a více než 6000krát se zúčastnil sezení Anonymních alkoholiků.

Během třetí řady Přátel, zhruba v letech 1996 až 1997, podle vzpomínek bral 55 analgetik Vicodin denně a zhubl na 58 kilo. Naopak téměř o 50 kilo víc vážil v dobách, kdy denně vypil čtvrt litru vodky. Prášky a alkohol zneužíval během všech sérií Přátel - s výjimkou deváté řady, za kterou byl nominován na cenu Emmy.

