Hrají kvíz a zase to mezi nimi jiskří. Přátelé se vrátili do fialového obýváku

Je to slavná scéna. Při televizní premiéře ji vidělo 52 milionů diváků. Šestice přátel postává v bytě, potlačuje slzy, odkládá klíče na pultík a odchází dát si poslední kávu do podniku Central Perk na rohu newyorských ulic Bedford a Grove. Kamera se zastavuje na dveřích onoho slavného bytu s tak podivně fialovými stěnami, jaké mohly vzniknout jen v 90. letech minulého století.

Záběrem na fialové dveře to ale tentokrát nekončí. Kamera pokračuje v pohybu a odhaluje zadní dveře studia, kde se natáčel jeden z nejslavnějších sitkomů všech dob. A těmi dveřmi vchází Ross, tedy herec David Schwimmer, který se tu po 17 letech setká s dalšími představiteli seriálu Přátelé.

"Tolik epizod mi létá hlavou," říká překvapeně uprostřed seriálového obýváku. Přicházejí ostatní, málokdo nemá slzy na krajíčku.

Klíče od slavného bytu odevzdali před 17 lety, po celé dekádě, kterou strávili jako Ross, Phoebe, Monica, Chandler, Rachel a Joey. V sitkomu, který ve své době představil něco jedinečného. A zdaleka nejen českým divákům, pro které Přátelé znamenali jednu z prvních zkušeností s tímto oblíbeným americkým televizním formátem.

Tvůrci David Crane a Marta Kauffmanová se tehdy protloukali New Yorkem a pokusili se zúročit vlastní zkušenosti v komediálním seriálu. Nebyl o rodině, ale šestici svérázných individualit, z nichž každá dostává rovnocenný prostor. A které - jako Chandler, pojmenovaný podle kamaráda Kauffmanové - mají předobraz ve skutečnosti.

"Je to seriál o tom období života, kdy přátelé jsou vaše rodina," přibližuje teď Crane v novém speciálním pořadu Přátelé: Zase spolu, který je od čtvrtečního rána k vidění na českém HBO GO.

Ta idea zabrala rychle. Autoři konceptu věřili natolik, že při zdlouhavém hledání správných herců vsadili i na ty, kteří už měli angažmá jinde.

Jako poslední obsadili sobeckou Rachel, postavu obtížnou zahrát tak, aby vzbuzovala sympatie diváků. Její představitelka Jennifer Anistonová hrála v seriálu Muddling Through, který se už vysílal. Vybrali ji tedy s tím, že to bude kdo s koho. A natočili s ní rovnou tři první epizody Přátel. Pokud by původní seriál "přežil", budou ji muset přeobsadit a vše natočit znovu. Nedošlo k tomu.

1:57 Pořad Přátelé: Zase spolu je na HBO GO zatím jen se slovenskými titulky. | Video: HBO

Přátelé se stali na šest let v řadě nejpopulárnější komediální sérií, kterou každý týden sledovalo na 25 milionů Američanů. Hrdinové se dostali na obálky snad všech časopisů včetně prestižního Rolling Stone, což dávno před dnešním zlatým věkem ambiciózní televize nebylo zvykem.

Seriál byl prodán do více než 220 zemí a jeho 236 epizod má na on-line platformách dohromady přes šest miliard zhlédnutí.

Právě mezi digitálními videotékami se v nedávné době o Přátele rozhořel boj, který dosvědčuje, že nejsou jen nějakým fenoménem 90. let. Netflix platil společnosti WarnerMedia za práva od roku 2015 okolo 30 milionů dolarů ročně. A před třemi lety měl za prodloužení smlouvy údajně vydat až 100 milionů dolarů, v přepočtu dvě miliardy korun.

Přesto po dalším roce WarnerMedia kontrakt neprodloužila a mimo jiné kvůli spuštění nové digitální platformy HBO Max si Přátele nechala pro sebe.

A nyní zve diváky zpátky do toho podivně fialového manhattanského obýváku s velkými prosklenými okny. Hodinu a tři čtvrtě dlouhá improvizovaná show nepřekvapí. Jde o velké vzpomínání a dojímání. Což ale funguje jako nejpřímější důkaz toho, na čem stála popularita seriálu. Na obrovské chemii mezi lidmi, kteří v době vzniku nebyli hvězdami - záměrně, aby něčí přítomnost nepřevyšovala ostatní. Díky Přátelům se hvězdami stali.

Ta chemie je i během vzpomínání zpátky. Šestice herců odpovídá na otázky moderátora na gauči před slavnou fontánou z titulkové sekvence a je vidět, jak je těch deset let společného života "na place" ovlivnilo. Stačí, aby do vlasů Lisy Kudrowové skočil drobný hmyz, a zase je z ní spontánní "hippiesačka" Phoebe.

Ještě více emoce pracují přímo v ateliéru, jejž tvůrci zrekonstruovali do původní podoby seriálového bytu, včetně "fotbálku". Ten v poslední epizodě roztřískala Monica, hraná Courteney Coxovou, aby z něj vysvobodila káčátko a kuřátko, které si tam našly úkryt.

Herci hrají kvíz z jedné z nejznámějších epizod, jiné zásadní scény přehrávají se scénářem v ruce. A načasování chytají okamžitě.

Je to vzpomínkový speciál pro fanoušky, nic víc. A mnozí z fanoušků v něm vystupují. Nejen sympatický fousatý obr jménem Atilla ze Slovenska, jenž nevypadá na milovníka vztahového sitkomu, ale s ním také další mladí lidé z celého světa, kteří ukazují, že jde o stále živý fenomén.

Pak je tu fotbalista David Beckham. Či herec Kit Harington, známý rolí Jona Sněha ze Hry o trůny. Nebo zpěvačka Lady Gaga, která se k Lise Kudrowové připojí, když v kavárně Central Perk po letech znovu hraje na kytaru onu známou podivnou píseň o smradlavé kočce. A na závěr jí vzdá poklonu za to, že všem mladým, co se cítí "trochu jiní", ukazovala cestu.

Když pak divák po těch skoro dvou hodinách znovu vidí závěrečnou scénu poslední epizody Přátel, v níž šestice odchází na poslední kávu, všímá si dojetí, které pravděpodobně nepramení jen z profesionálního herectví. Úsměvy pod slzami vypadají dost skutečně.

Ačkoli pro české publikum to mohl být seriál o zvláštních mladých lidech odmítajících dospět, kteří navíc řeší poněkud jiné potíže než dvacátníci v Česku 90. let, směs vtipu a dojetí dovedl i tehdy přenášet univerzálně. Každá epizoda byla navíc scenáristicky přeplněná nápady a údernými větami. A také čistě fyzickou komedií, která banální průpovídky měnila v perly.

Vedle poctivého řemesla Přátelé přinesli na svou dobu poměrně odvážnou představu nové "rodiny" svázané něčím jiným, než jsou bílé svatební šaty a výměna prstýnků. V těch šatech se ostatně Rachel představí hned v prvních minutách první části: coby nevěsta, která prchla od oltáře, protože si nechtěla vzít muže, jehož nemiluje. "Vítej ve skutečném světě," říká jí Monica později, když se rozhodne usadit ve velkém bytě uprostřed velkého města a žít jinak, než si představovalo její okolí. "Je to na nic. Ale zamiluješ si to."

S přibývajícím věkem diváků se roztomile nedospělí hrdinové Přátel mohou zdát trochu otravní. Přitom jsou v době, která přeje outsiderům všeho druhu, vlastně až starosvětsky normální.

Přátelé: Zase spolu Režie: Ben Winston

Pořad je k vidění na českém HBO GO.