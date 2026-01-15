Přeskočit na obsah
Rozříznutá v pase. Záhada Černé Dahlie trvá 79 let, policie ignorovala doznání vraha

Dan Poláček
Dan Poláček
Dan Poláček,Linda Veselá

Na prázdném pozemku leželo tělo rozříznuté s chirurgickou přesností, zbavené krve a naaranžované jako zvrácené umělecké dílo. Elizabeth Shortová, známá jako Černá Dahlia, zemřela 15. ledna 1947. Oběti bylo 22 let, do vyšetřování se zapojilo 750 policistů, přiznalo se přes 500 lidí. Případ ale zůstává i po 79 letech nevyřešený.

Vražda, která změnila Ameriku

Policejní snímek Elizabeth Short ze Santa Barbary (23. 9. 1943). Otisky z tohoto zatčení umožnily v roce 1947 identifikaci jejího těla za 56 minut.
Policejní snímek Elizabeth Short ze Santa Barbary (23. 9. 1943). Otisky z tohoto zatčení umožnily v roce 1947 identifikaci jejího těla za 56 minut. Kolorováno.Foto: Historic Collection / Alamy / Profimedia / Kolorizace čb. snímku: Dan Poláček

Betty Bersingerová vyrazila s kočárkem na svou obvyklou procházku čtvrtí Leimert Park v jižním Los Angeles. Bylo 15. ledna 1947, když na prázdném pozemku mezi ulicemi její pozornost upoutalo cosi, co na první pohled připomínalo voskovou figurínu.

Při bližším pohledu ale přišel šok. Na trávě leželo ženské tělo rozříznuté v pase, dokonale omyté a zbavené krve. Paže měla žena natažené nad hlavou, řezy byly chirurgicky přesné. Během několika hodin policie oběť identifikovala. Během několika dnů dostala přezdívku, která z ní udělala jednu z nejtemnějších legend americké kriminalistiky.

