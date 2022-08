Batgirl je příšerný film. Snímek za dvě miliardy studio ani neukáže divákům

Filmové studio Warner Bros. se rozhodlo, že veřejnosti nepředstaví chystaný film Batgirl, který se měl letos objevit na streamovací službě HBO Max. Příběh ze světa komiksového Batmana s hlavní postavou opačného pohlaví podle zahraničních médií nebude mít premiéru ani na videotéce, ani v kinech.

Projekt byl ukončen po investování desítek milionů dolarů a poté, co už skončilo natáčení. Podle listu The Guardian se Batgirl zařadila mezi nejdražší zrušené filmy všech dob.

Důvody zásahu nebyly bezprostředně jasné. Společnost Warner Bros sdělila, že rozhodnutí souvisí s "posunem ve strategii našeho vedení" ohledně HBO Max a komiksového světa značky DC. Zpráva se objevila po změně v čele konglomerátu Warner Bros. Discovery, jehož nový šéf David Zaslav klade důraz na šetření, uvádí web The Hollywood Reporter.

Zároveň se objevily informace o interních pochybnostech ohledně kvality snímku. Bulvární list The New York Post, který o zrušení premiéry informoval jako první, cituje nejmenovaný zdroj, jenž mluví o velmi špatných ohlasech na první promítací testy. V produkční společnosti údajně panovaly obavy, že promítání "příšerného" filmu by způsobilo nenapravitelné škody.

Do hlavní role Batgirl byla obsazena nepříliš známá herečka Leslie Graceová, po jejím boku se pak měly objevit etablované hvězdy Michael Keaton a J. K. Simmons. Původní rozpočet filmu byl okolo 80 milionů dolarů - skoro dvou miliard korun, konečné náklady na produkci ale byly vyšší v důsledku covidových opatření. Podle NY Post dokonce přesáhly 100 milionů dolarů.

Společně s Batgirl zrušilo Warner Bros také premiéru animovaného snímku Scoob!: Holiday Haunt ze série o psovi Scooby Doo a jeho přátelích. Podle amerických médií studio na jeho produkci vynaložilo asi 40 milionů dolarů.