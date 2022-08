Hiphopový muzikál z varšavského sídliště. Ve filmu postavy rapují i během sexu

Státní dopravce České dráhy v příštím roce zaměstnancům zvýší tarifní mzdy o 5,2 procenta. Počítá s tím nová kolektivní smlouva, kterou podnik ve středu uzavřel s odbory. Dráhy dojednaly smlouvu oproti předchozím rokům s výrazným předstihem, důvodem je snaha o zmírnění dopadů inflace. Firma o tom informovala v tiskové zprávě. Společnost zaměstnává zhruba 13 500 lidí. Průměrná mzda v podniku činí podle výpočtů aktuálně zhruba 40 tisíc korun.

"Nabízíme maximum možného, abychom našim lidem alespoň částečně vyrovnali všeobecné zdražování, které výrazně zasáhlo do jejich rodinných rozpočtů. Jsem rád, že jsme s odbory tak rychle našli shodu a můžeme návrhy realizovat co nejdříve," řekl předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Michal Krapinec. Dohodu označil za kompromis mezi tím, co může firma zaměstnancům v současné době dát, a tím, co si v současné době může kvůli rostoucím nákladům ekonomicky dovolit.

Vedle navýšení tarifních mezd podnik zaměstnancům v dohodě přislíbil také jednorázovou odměnu 7500 korun, kterou dostanou ještě letos k výplatě za srpen. Zachované mají být také například současné benefity pro pracovníky.