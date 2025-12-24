Přeskočit na obsah
Benative
24. 12. Adam a Eva
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Magazín

Zmizeli v kouři. Vánoční záhada dětí Sodderových, která děsí i po letech

Dan Poláček
Jana Harmáčková
Dan Poláček
Jana Harmáčková
Dan Poláček,Redakce Magazín,Jana Harmáčková

Štědrý večer 1945. Dům v plamenech, pět dětí pryč. V popelu se však nenašla jediná kost. Byla to nehoda, nebo únos maskovaný jako požár? Přeřezané linky, výhrůžky kvůli Mussolinimu a falešné důkazy v krabici od dynamitu naznačují temnější scénář. Přečtěte si mrazivý příběh záhady, která nedala rodině spát celá desetiletí a dodnes zůstává jednou z nejpodivnějších událostí americké historie.

Reklama
Předchozí
1234510
Pokračovat

Vánoční záhada, která ochladí krev v žilách

Billboard rodiny Sodderových s fotografiemi pěti pohřešovaných dětí a odměnou 5 000 dolarů, umístěný podél State Route 16, Fayetteville, Západní Virginie.
Billboard rodiny Sodderových s fotografiemi pěti pohřešovaných dětí a odměnou 5 000 dolarů, umístěný podél State Route 16, Fayetteville, Západní Virginie. Foto: Unknown author / Wikipedia / Fair Use
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Marcel a Jana spolu žijí 23 let, ale vzali se až nyní, kdy si svatbu přál vážně nemocný Marcel
Marcel a Jana spolu žijí 23 let, ale vzali se až nyní, kdy si svatbu přál vážně nemocný Marcel
Marcel a Jana spolu žijí 23 let, ale vzali se až nyní, kdy si svatbu přál vážně nemocný Marcel

Jak se plní poslední sen. „Chtěl bych se oženit,“ přál si vážně nemocný Marcel

Sanitka splněných snů uhání z opavské nemocnice krásnou krajinou do nedaleké obce, aby její posádka splnila další velké přání člověku, kterého trápí vážné zdravotní problémy. Tentokrát veze jednapadesátiletého Marcela Marynčáka, který by si moc rád ještě vzal svou družku Janu, se kterou žije už 23 let. "Nikdy dříve jsme si na svatbu neudělali čas, až nyní," lituje.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama