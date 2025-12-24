Štědrý večer 1945. Dům v plamenech, pět dětí pryč. V popelu se však nenašla jediná kost. Byla to nehoda, nebo únos maskovaný jako požár? Přeřezané linky, výhrůžky kvůli Mussolinimu a falešné důkazy v krabici od dynamitu naznačují temnější scénář. Přečtěte si mrazivý příběh záhady, která nedala rodině spát celá desetiletí a dodnes zůstává jednou z nejpodivnějších událostí americké historie.
Vánoční záhada, která ochladí krev v žilách
Sardínský imigrant a jeho američtí nepřátelé
Jennie Sodderová s prvním dítětem Johnem, narozeným krátce po svatbě s Georgem v roce 1922, Fayetteville, Západní Virginie, 20. léta 20. století.
Když zavolala smrt v půl jedné v noci
Letecký pohled na Fayetteville v Apalačích, město spojené s tragédií Sodderových, jejíž dům zde na Štědrý večer 1945 zničil požár a pět dětí se nenašlo.
Čtyřicet pět minut pekla bez pozůstatků
Sabotáž, přeřezaná linka a zmizený žebřík
Leták rodiny Sodderových s fotografiemi pěti pohřešovaných dětí a nabídkou odměny 5 000 dolarů za informace, distribuovaný od 50. let.
Srdce v krabici od dynamitu a pojišťovák v porotě
Exhumace, páteř bez ohně a Smithsonian
Dobový tisk psal o pátrání na místě požáru domu Sodderových v roce 1949, které odhalilo lidské obratle a vyvolalo nové otázky.
Billboard, ohnivé koule a fotografie z Kentucky
Na snímku: George a Jennie Sodderovi před billboardem s fotografiemi pěti pohřešovaných dětí, Fayetteville, Západní Virginie, patrně konec 60. let.
Racionální protiargumenty a pecní efekt
Pamětní zahrada na místě vyhořelého domu, kterou udržovala Jennie Sodderová až do své smrti v roce 1989.
Vědecká záhada mezi pravděpodobností a pochybnostmi
Portréty pěti pohřešovaných dětí Sodderových: Maurice (14), Martha (12), Louis (9), Jennie (8), Betty (5), Fayetteville, Západní Virginie, 1945.
