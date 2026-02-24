Přeskočit na obsah
Nejen Hojer a Straka. Jak Jiří Markovič odhalil vraha, který 12 let unikal spravedlnosti

Dan Poláček
Vyrazily na koupaliště a už je nikdo nikdy neviděl. Školačky Janu Unčovskou a Jarmilu Kamenovovou v pražském Prokopském údolí zastřelil tehdy osmnáctiletý František Zenker. Důvod? Náhoda a umlčení. Smutný případ až po 12 letech vyřešil slavný vyšetřivatel Jiří Markovič, který ho svou metodou přiměl k doznání i přesné rekonstrukci. Jak to, že vrah tak dlouho unikal spravedlnosti?

Kolem hřbitova během parného dne

Klukovické koupaliště v Prokopském údolí před rokem 1939. Letní útočiště Pražanů, které o tři dekády později lákalo i Janu a Jarmilu.
Klukovické koupaliště v Prokopském údolí před rokem 1939. Foto: Neznámý autor / Archiv dobových fotografií Jinonic a Butovic / Wikipedia / Public domain

Téměř nesnesitelné vedro. Přesně tak bylo 8. července 1968, kdy Československo právě prožívalo Pražské jaro a ulice hlavního města zaplňovaly debaty o svobodě a budoucnosti.

Třináctiletá Jana Unčovská vyzvedla po obědě svou kamarádku Jarmilu Kamenovovou z domu v pražské jinonické ulici Mezi Lány. Dohodly se, že stráví letní odpoledne na koupališti v Prokopské údolí. Cesta vedla kolem hřbitova, odkud zněla smuteční hudba, přičemž hřbitovní zeď byla nízká, takže několik hostů si všimlo procházejících dívek. Právě oni později potvrdili policii, že za školačkami nikdo nešel. A ačkoliv jim do cíle zbývalo necelých třicet minut chůze, dívky tam nikdy nedorazily.

