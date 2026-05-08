Z Dubaje do džungle. Češka na Bali vybudovala farmu, o které snila od dětství

Pohled na dům z dronu.
Život zde je odlišný od evropského standardu. Místo zdí je moskytiéra, v domě můžete potkat žáby, ještěrky, někdy i hada.
Rozhodovali se mezi Kostarikou, Filipínami a Bali. V roce 2018 se vydali na ostrov, procestovali ho křížem krážem na skútru a okamžitě si ho zamilovali.
Foto: Lucie Chmelová, se souhlasem
Terezie Benoni

Jejich příběh začal v roce 2017 na Filipínách jako z filmového scénáře. Ona tehdy pracovala v Dubaji, on žil v Paříži. Setkali se během spontánního stanování na opuštěném ostrově. Jejich cesty se protnuly jen na pár hodin, přesto oba cítili, že jde o osudové setkání. O den později se spojili přes sociální sítě, změnili plány a další dva dny na Filipínách strávili spolu.

Následující měsíce znamenaly vztah na dálku, který by pro mnohé byl těžko udržitelný. Setkávali se zhruba každé tři týdny a jejich „rande“ probíhala po celém světě. Cestování bylo nejen radostí, ale i způsobem, jak se opravdu poznat mimo každodenní rutinu. „Hned na začátku jsem Tanguymu řekla, že se nechci vracet do Evropy a že svůj život chci žít na tropickém ostrově. Byl to můj sen už od dětství,“ říká Lucie.

Když ji po půl roce požádal, aby se přestěhovala do Francie, souhlasila, ale pod jednou podmínkou: během roku chtěla být pryč a žít podle svých představ. „Byla to hlavně touha plnit si sny, žít jinak a být v teple. Ne utíkat, ale jít tam, kde to má smysl.“

Volba padla na Bali

Rozhodovali se mezi Kostarikou, Filipínami a Bali. V roce 2018 se vydali na indonéský ostrov, procestovali ho křížem krážem na skútru a okamžitě si ho zamilovali. Bali se ukázalo jako ideální výchozí bod pro budoucí cestování po celé Asii.

O rok později se sem přestěhovali natrvalo s jasným plánem: pracovat online a nebýt svázáni minulostí.

Pozemek našli až během pandemie covidu, daleko od hlučných turistických center. „Hledali jsme místo s čistým vzduchem a prázdnými plážemi. Podmínkou bylo, aby pozemek nebyl klasifikován jako rýžové pole, na kterém se nesmí stavět,“ vysvětluje Lucie. Našli bývalou plantáž banánovníků, která však připomínala spíše skládku. Dva týdny trvalo jen základní čištění a další dva roky trvalo, než se místo proměnilo v úrodnou farmu. Cizinci na Bali nemohou vlastnit půdu, ale lze ji pronajmout až na 99 let.

Pohled na dům z dronu.
Pohled na dům z dronu.Foto: Lucie Chmelová, se souhlasem

V úzkém spojení s přírodou

Jejich dům je inspirovaný konceptem Geodesic Dome. „Během prvních týdnů na Bali jsme se seznámili s úžasným architektem Tonym Gwilliamem, který vytvořil první prototyp našeho domu v jeho eco resortu na východě Bali.“ Zamilovali se do jednoduché ocelové konstrukce, která je odolná vůči zemětřesení a s možností dům rozložit či přesunout. Důležitý byl i kontakt s přírodou – žádný beton a klimatizace, ale otevřený prostor a čerstvý vzduch.

Stavba trvala čtyři měsíce a kombinovala rám se šesti pilíři, skleněná okna a části z cihel. Čtvrt domu tvoří vnitřní zahrada se zdmi z moskytiéry, která zároveň reguluje teplotu. „Největším problémem je zatékání během dešťové sezony. Ale oproti Evropě je tu jednodušší postavit, co chcete, bez zbytečného papírování,“ vysvětluje.

Každodenní život bez komfortu

Život zde je odlišný od evropského standardu. Místo zdí je moskytiéra, v domě můžete potkat žáby, ještěrky, někdy i hada. Přesto je otevřený kontakt s přírodou k nezaplacení. Klimatizace je jen v pokoji syna, aby se mu lépe spalo. „Je to úžasné. Usínáme za zvuku žab a cvrčků a z nedaleké pláže k nám doléhá šum vln,“ popisují spokojení majitelé. Negativní jsou výkyvy extrémního počasí, vítr, déšť či dým z pálení odpadků sousedů. Přesto by tento život neměnili za žádný komfort Evropy. Z původní bažiny vybudovali farmu.

„Každou rostlinu zasadil můj manžel. Největší výzvou bylo vytvořit zdravou půdu. Nyní se rostlinám daří a všechno strašně rychle roste,“ popisuje. Pěstují banány, papáju, moringu, mučenku, citrony, okurky, brazilský špenát, ananasy, zázvor a kurkumu. Slepice zajišťují vajíčka, zelenina a ovoce částečně soběstačnost. Farma je spíš životní styl než byznys, ale plánují optimalizovat pěstování podle toho, co opravdu jedí. „Chceme, aby farma byla efektivní a zároveň udržitelná,“ dodává.

Foto: Lucie Chmelová, se souhlasem

Cena snu a realita financí

Celý projekt domu i farmy stál přibližně 250 tisíc eur (cca 6,3 milionu korun). Bali není levná destinace, náklady na bydlení a potraviny se přibližují evropským standardům. Levnější je samotná stavba, ale každodenní život vyžaduje plánování a investice. Bydlení, potraviny a služby zdražily, dům lze koupit levně, ale měsíční náklady jsou srovnatelné s Evropou. Hlavní příjem zajišťuje jejich firma, která nabízí vícedenní treky po Bali a zaměstnává desítky lidí.

„V roce 2020 jsme na Bali založili firmu ASTUNGKARA WAY, která nabízí až 10denní kulturní treky přes Bali, které k nám přivádí zákazníky z celého světa. K dnešnímu dni máme už přes třicet zaměstnanců. Letos jsme také byli zvoleni za nejlepší wellness zážitek pro rok 2026 čtenáři National Geographic. Zároveň pomáháme místním farmářům pěstovat rýži bez chemie a zajišťujeme pro ně trh ve spolupráci s luxusními resorty.“

Realita versus Instagram

„Syna bych určitě jinde vychovávat nechtěla. Komunita je úžasná, děti mohou běhat venku a vše je dostupné,“ říká. Všechno, co by mohlo přinášet obavy, je zde vyváženo bezpečím a skvělými vztahy s místní komunitou. Život na Bali není nekonečná dovolená. „Řídíme firmu, staráme se o domácnost, máme výdaje a museli jsme udělat spoustu investic, abychom mohli žít tak, jak žijeme,“ vysvětluje Lucie. Bali vyžaduje adaptaci – od nepořádku po dopravní zácpy, od odpadů po sezonní sesuvy půdy.

Doporučuje ostrov nejprve vyzkoušet na několik měsíců, než se rozhodnete zůstat natrvalo. Mají svobodu, možnost žít podle vlastních představ a vychovávat syna v souladu s jejich hodnotami. Na druhou stranu jim vzal pravidelný kontakt s rodinou a některé sociální jistoty, to vyvažují návštěvami a cestováním. „Domov je tam, kde se cítím bezpečně a mám kolem sebe lidi, které miluji,“ uzavírá Lucie. Bali je pro ně teď domovem, ačkoliv část jejich srdcí zůstává i v Evropě.

Zdroj: autorský článek

Hurricanes Flyers Hockey

Vladař je na hraně vyřazení, Philadelphia s Carolinou opět prohrála

Hokejisté Philadelphie podlehli ve 2. kole play off NHL doma Carolině 1:4 a v sérii prohrávají 0:3. Daniel Vladař inkasoval čtyřikrát z z 30 střel. Hurricanes vyhráli v letošní vyřazovací soutěži všech sedm utkání a dělí je jediné vítězství od postupu do finále Východní konference.

