Staroslavná pražská restaurace U Dvou koček se dodnes „pyšní“ mrazivou raritou. V její podlaze jsou stále patrné rýhy, které tam podle legendy zůstaly po řádění brutálního vraha. Případ, v němž hrál hlavní roli sadistický násilník a legendární kriminalista Jiří Markovič, patří k nejtemnějším kapitolám pražské kriminálky 80. let.
U Dvou koček se kuchař stal obětí vraždy
V únoru 1981 se známý podnik na Uhelném trhu proměnil v dějiště nepochopitelného násilí. Oběť, kuchař František Tikovský, se ocitl v nesprávný čas na nesprávném místě. Právě přicházel na ranní směnu, když překvapil lupiče. Ten se však nehodlal nechat chytit a zaútočil s nečekanou brutalitou. Smrtící rány zasadil recidivista, který spravedlnosti unikal několik let.
Pijatyka se zvrhla v násilí
Vše začalo o pár hodin dříve ve vinárně Bystrica na Národní třídě. Podnik byl vyhlášený dlouhou otevírací dobou a scházela se tu pražská galérka. U jednoho stolu ten večer seděla pětice kumpánů: Jiří Doležal, Albín Baláž, Zdeněk Zháňal, Evžen Lachman a Dana Hřebíková. Pili hodně a dlouho, dokud jim nedošly peníze. Právě tehdy se v Doležalově hlavě zrodil plán na loupež, který skončil krví.
Lidský život měl cenu tří kartonů cigaret a vína
Když skupina nenašla Doležalovu družku, která si v Perlové ulici vydělávala prostitucí, padla volba na restauraci U Dvou koček. Dovnitř vnikli násilím. Právě když kradli, vyrušil je kuchař Tikovský. Doležal ho bez váhání utloukl páčidlem. Pak přišel šok: vrah vzal sekáček na maso a mrtvé oběti odsekal obě ruce v zápěstí. „Lup“ byl přitom směšný: tři kartony cigaret a dvě láhve vína. Proč vrah končetiny odnesl, policisté dlouho netušili – Doležal si nejspíš v opilosti myslel, že tím policii znemožní identifikaci podle otisků.
Ke zločinu se přiznal falešný vrah
Vyšetřovací tým pod vedením Jiřího Markoviče tápal. Vyslechli desítky lidí, ale stopa chyběla. Průlom zdánlivě přišel, když se k činu přiznal číšník ze Slovanského domu. Byla to však bizarní lež. Mladík se rozešel s přítelem, neměl kde spát a chtěl se nechat zavřít, aby měl střechu nad hlavou. Detaily o vraždě se dozvěděl v hospodě od podnapilého policisty. Když se v Libni u Rokytky našla jedna z useknutých rukou, policie stále neměla nic víc než makabrózní nález. Na podzim 1981 případ odložila.
Pachatele prozradila týraná partnerka
Spravedlnost nakonec zařídila náhoda. Při výslechu v jiné věci se Doležalova družka rozhodla promluvit. Předtím mu kryla záda ze strachu o život – Doležal byl násilník, který ji nutil k prostituci a okrádal o výdělky. Protože byl v tu chvíli ve vězení za jiné znásilnění, žena konečně promluvila. Kriminalistům popsala i mrazivý detail: Doležal jí kdysi přitiskl ruku ke stolu, kroužil kolem jejích prstů nožem a vyhrožoval, že jestli promluví, bude jí „sekat párky“.
Doležal policistům sprostě nadával
Kriminalista Jiří Markovič na Doležala vzpomínal jako na jednoho z nejodpudivějších pachatelů. „Doležal měl líbivý zjev filmového herce. Jakmile se ale rozčílil, tvář se mu změnila v šerednou masku,“ řekl v rozhovoru pro Český rozhlas před lety.
Jakmile začali vraha zkoumat znalci z oboru psychiatrie a sexuologie, jednal s nimi stejně nevybíravě - to mu v jejich očích příliš nepomohlo. Nakonec odborníci došli k závěru, že je Doležal psychopat s hysterickými a schizoidními rysy. Vykazoval známky sadismu a navíc byl patologický lhář.
Počátkem roku 1986 dostal Doležal trest smrti, zatímco spolupachatelé šli do vězení nanejvýš na osm a půl roku. Ve vězení popíral, že by se čehokoliv dopustil a dokonce zahájil protestní hladovku. Nejvyšší soud později rozsudek zrušil a vrátil k přepracování. Dříve, než padl finální verdikt, ale Doležal zemřel na rakovinu.
Kvůli vraždě dostala hospoda morbidní přezdívku
Vražda U Dvou koček se nesmazatelně zapsala do pražského moderního folklóru. Dlouhý čas se zmíněnému lokálu kvůli odseknutým rukám kuchaře lidově říkalo „U Paciček“ nebo dokonce „Pacifik“ - to proto, že se tam „fikaly“ končetiny. Dodnes také personál zájemcům ukazuje rýhy v podlaze, které tam údajně zanechal sekáček na maso.
Zdroje: Nasregion.cz, Prahain.cz
