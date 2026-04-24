Jak vypadá Česko právě teď? Ne na papíře, ale v prostoru, který denně míjíme? Nová Ročenka české architektury skládá odpověď z konkrétních staveb, detailů i rozhodnutí, která formují města i krajinu. Bez velkých gest, zato s překvapivou přesností ukazuje, kam se architektura posunula. A také to, co o nás prozrazuje.
Ročenka patří k nejdéle kontinuálně vydávaným publikacím svého druhu. Vychází nepřetržitě od roku 1999 a systematicky mapuje to nejdůležitější, co v tuzemské architektuře vzniká.
A také si drží svůj charakteristický formát: velkoformát o rozsahu přibližně 176 až 228 stran, doplněný více než 300 fotografiemi, výkresy a schématy.
Těžištěm knihy je kapitola Stavby, která představuje zhruba 35 realizací dokončených v letech 2024 až 2025. Nejde však o encyklopedický přehled ani o výčet „nejlepších“ projektů. Výběr je plně v rukou editora, a odráží tak jeho osobní pohled na to, co je v architektuře daného období podstatné.
Vedle samotných realizací publikaci doplňuje autorská esej, rozhovor v sekci Názor a kapitola Fakta, která shrnuje důležité soutěže, ocenění a události. Ročenka tak funguje nejen jako dokument, ale i jako interpretace. Někdy nenápadná, jindy výrazně názorová.
Každý ročník jiný pohled
Právě střídání editorů je jedním z klíčových principů ročenky. Každý rok dostává prostor jiná osobnost české architektury, což zajišťuje názorovou pestrost i různé způsoby čtení současné scény. V minulosti se této role ujali například Petr Pelčák, Zdeněk Fránek, Jakub Cigler, Pavla Melková nebo Markéta Zdebská.
Editorem aktuálního vydání je pak architekt Jan Schindler, jehož profesní zkušenost je spojená především s rozsáhlými rezidenčními, administrativními a urbanistickými projekty. Tento širší pohled na město i architekturu se promítá i do skladby vybraných staveb.
„Ročenka je nejen přehledem nejlepších staveb posledního roku, ale i reflexí hodnot, které architekturu formují. Od porevoluční euforie až po dnešní důraz na udržitelnost a kvalitu veřejného prostoru. Mám radost, že tuto tradici můžeme rozvíjet dál,“ říká Radek Váňa z vydavatelství ARCHIZOOM BOOKS, pod jehož hlavičkou ročenka vyšla.
Proměna hodnot v čase
Z dlouhodobého hlediska ročenka ukazuje, jak se proměňuje samotné vnímání architektury. Z období po roce 1989, kdy dominovala snaha definovat novou identitu a dohnat zpoždění, se pozornost postupně přesunula k jiným tématům.
Nejnovější vydání
Aktuální 26. svazek, shrnující roky 2024 a 2025, vyjde v červnu 2026, nově pod hlavičkou nakladatelství ARCHIZOOM BOOKS.
Nové vydání bude slavnostně představeno v rámci festivalu Rohan Design District 2026, který se uskuteční od 11. do 13. června na pražském Rohanském nábřeží. Místo i událost symbolicky podtrhují propojení architektury s širším městským a kulturním děním.
Současnost akcentuje udržitelnost, citlivé zasazení do kontextu a kvalitu veřejného prostoru. Tyto změny nejsou dramatické, ale spíše postupné. A právě v tom je jejich síla. Ročenka je zachycuje bez zjednodušení, jako kontinuální vývoj.
Dílo tak nepřináší jednoduché odpovědi ani efektní gesta. Nabízí spíš soustředěný pohled na prostředí, které nás obklopuje. A připomíná, že kvalita architektury nevzniká náhodou, ale jako výsledek konkrétních rozhodnutí v čase.
Některé z vybraných realizací najdete v naší galerii, a o některých stavbách jsme dokonce před časem psali - vše najdete v našem archivu.
Zdroj: Idealab
