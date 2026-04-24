24. 4. Jiří
Reklama
Reklama
To nejlepší z české architektury: Podívejte se na stavby, které berou dech

Ročenka české architektury 2024–2025 nepřináší jednoduché odpovědi ani efektní gesta. Nabízí spíš soustředěný pohled na prostředí, které nás obklopuje.
EXPO 2025 - Apropos Architects
Mjölk architekti, Marie Vondráková - Lesní koupaliště
Pavla Feistnerová, Tomáš Feistner - Dům pod Stříbrníkem
ZŠ SVAT - Ječmen
Ročenka české architektury 2024–2025 nepřináší jednoduché odpovědi ani efektní gesta. Nabízí spíš soustředěný pohled na prostředí, které nás obklopuje. |
Foto: Idealab
Nikola Bernard
Nikola Bernard
Nikola Bernard

Jak vypadá Česko právě teď? Ne na papíře, ale v prostoru, který denně míjíme? Nová Ročenka české architektury skládá odpověď z konkrétních staveb, detailů i rozhodnutí, která formují města i krajinu. Bez velkých gest, zato s překvapivou přesností ukazuje, kam se architektura posunula. A také to, co o nás prozrazuje.

Reklama

Ročenka patří k nejdéle kontinuálně vydávaným publikacím svého druhu. Vychází nepřetržitě od roku 1999 a systematicky mapuje to nejdůležitější, co v tuzemské architektuře vzniká.

A také si drží svůj charakteristický formát: velkoformát o rozsahu přibližně 176 až 228 stran, doplněný více než 300 fotografiemi, výkresy a schématy.

Těžištěm knihy je kapitola Stavby, která představuje zhruba 35 realizací dokončených v letech 2024 až 2025. Nejde však o encyklopedický přehled ani o výčet „nejlepších“ projektů. Výběr je plně v rukou editora, a odráží tak jeho osobní pohled na to, co je v architektuře daného období podstatné.

Vedle samotných realizací publikaci doplňuje autorská esej, rozhovor v sekci Názor a kapitola Fakta, která shrnuje důležité soutěže, ocenění a události. Ročenka tak funguje nejen jako dokument, ale i jako interpretace. Někdy nenápadná, jindy výrazně názorová.

Reklama
Reklama

Každý ročník jiný pohled

Právě střídání editorů je jedním z klíčových principů ročenky. Každý rok dostává prostor jiná osobnost české architektury, což zajišťuje názorovou pestrost i různé způsoby čtení současné scény. V minulosti se této role ujali například Petr Pelčák, Zdeněk Fránek, Jakub Cigler, Pavla Melková nebo Markéta Zdebská.

Editorem aktuálního vydání je pak architekt Jan Schindler, jehož profesní zkušenost je spojená především s rozsáhlými rezidenčními, administrativními a urbanistickými projekty. Tento širší pohled na město i architekturu se promítá i do skladby vybraných staveb.

„Ročenka je nejen přehledem nejlepších staveb posledního roku, ale i reflexí hodnot, které architekturu formují. Od porevoluční euforie až po dnešní důraz na udržitelnost a kvalitu veřejného prostoru. Mám radost, že tuto tradici můžeme rozvíjet dál,“ říká Radek Váňa z vydavatelství ARCHIZOOM BOOKS, pod jehož hlavičkou ročenka vyšla.

Proměna hodnot v čase

Z dlouhodobého hlediska ročenka ukazuje, jak se proměňuje samotné vnímání architektury. Z období po roce 1989, kdy dominovala snaha definovat novou identitu a dohnat zpoždění, se pozornost postupně přesunula k jiným tématům.

Reklama
Reklama

Nejnovější vydání

Aktuální 26. svazek, shrnující roky 2024 a 2025, vyjde v červnu 2026, nově pod hlavičkou nakladatelství ARCHIZOOM BOOKS.

Nové vydání bude slavnostně představeno v rámci festivalu Rohan Design District 2026, který se uskuteční od 11. do 13. června na pražském Rohanském nábřeží. Místo i událost symbolicky podtrhují propojení architektury s širším městským a kulturním děním.

Současnost akcentuje udržitelnost, citlivé zasazení do kontextu a kvalitu veřejného prostoru. Tyto změny nejsou dramatické, ale spíše postupné. A právě v tom je jejich síla. Ročenka je zachycuje bez zjednodušení, jako kontinuální vývoj.

Dílo tak nepřináší jednoduché odpovědi ani efektní gesta. Nabízí spíš soustředěný pohled na prostředí, které nás obklopuje. A připomíná, že kvalita architektury nevzniká náhodou, ale jako výsledek konkrétních rozhodnutí v čase.

Reklama
Reklama

Některé z vybraných realizací najdete v naší galerii, a o některých stavbách jsme dokonce před časem psali - vše najdete v našem archivu.

VIDEO: „Platili mě příšerně, ale objevila jsem nový svět.“ Architektka Eva Jiřičná o začátcích v Londýně i o tom, co vyčítá české architektuře

„Platili mě příšerně, ale objevila jsem nový svět.“ Architektka Eva Jiřičná o začátcích v Londýně i o tom, co vyčítá české architektuře. | Video: Aktuálně.cz

Zdroj: Idealab

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Obžalovaný voják se podle podle prokuratury asi měsíc podílel na plánování a provedení akce zaměřené na zajetí venezuelského prezidenta Nicoláse Madura, k němuž došlo 3. ledna 2026.
Obžalovaný voják se podle podle prokuratury asi měsíc podílel na plánování a provedení akce zaměřené na zajetí venezuelského prezidenta Nicoláse Madura, k němuž došlo 3. ledna 2026.
Obžalovaný voják se podle podle prokuratury asi měsíc podílel na plánování a provedení akce zaměřené na zajetí venezuelského prezidenta Nicoláse Madura, k němuž došlo 3. ledna 2026.

Voják vsadil na pád Madura a vydělal miliony. Použil tajné informace

Americký voják ze speciálních jednotek, který se na začátku ledna podílel na zajetí a únosu venezuelského prezidenta Nicoláse Madura do Spojených států, byl obviněn ze zneužití tajných informací o této misi k vlastnímu obohacení o 400 tisíc dolarů (8,3 milionu korun), které vyhrál sázkami na sesazení vůdce. Informovaly o tom v noci na pátek agentury AP a Reuters s odvoláním na federální úřady.

Z dokumentární série Věř mi: Falešný prorok.
Z dokumentární série Věř mi: Falešný prorok.
Z dokumentární série Věř mi: Falešný prorok.

Nenechte si ujít: Unikátní dokument o falešném prorokovi či životopisný film Michael

True crime dokument z prostředí náboženské sekty, biografický snímek o králi popu se synovcem Michaela Jacksona v hlavní roli, koncert islandské písničkářky a klavíristky Eydís Evensenové, divadelní komedie tematizující generační zkušenost Husákových dětí i výstava malíře Jaroslava Valečky, kterého inspiruje především krajina Sudet.

Americký prezident Donald Trump
Americký prezident Donald Trump
Americký prezident Donald Trump

ŽIVĚ Příměří Izraele s Libanonem potrvá déle, Trump hlásí šanci na mír „ještě letos“

Desetidenní příměří mezi Libanonem a Izraelem, které mělo původně vypršet v pondělí, se prodlouží o další tři týdny. Oznámil to americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social po druhém kole mírových jednání představitelů obou zemí, které se ve čtvrtek konalo v Oválné pracovně ve Washingtonu. Podle agentury AFP zdůraznil, že je vysoká šance, že bude dosaženo míru ještě letos.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama