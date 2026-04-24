Drahý cukr, nebo lék? Španělé po patnáctiletém zkoumání homeopatie vynesli drsný verdikt

Homeopatika jsou pouhé placebo, oznámilo španělské ministerstvo zdravotnictví. Opřelo se o výsledky nové rozsáhlé studie, která potvrdila to, co už vědci tvrdí dlouho. Reakce na sebe nenechala čekat.
Debata, která desítky let rozdělovala laickou veřejnost a lékaře, dostala nové palivo. Španělské ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo výsledky rozsáhlého patnáctiletého zkoumání, které potvrzuje to, co vědecká obec tvrdí dlouhodobě: homeopatie nemá žádné terapeutické účinky nad rámec placebo efektu.
Španělské úřady jdou ale ještě dál – označují ji za potenciální riziko pro veřejné zdraví. Vedle možných vedlejších účinků upozorňují, že použití homeopatik namísto jiných terapií může „představovat riziko“ pro zdraví pacientů.
Patnáct let a nula důkazů
Španělská vláda před lety spustila ambiciózní plán na ochranu zdraví, jehož součástí byla revize tisíců studií a klinických testů. Výsledek publikovaný tento týden je neúprosný.
„Neexistuje žádný vědecký důkaz, který by potvrzoval účinnost homeopatických přípravků pro jakoukoli specifickou indikaci nebo klinický stav,“ uvádí oficiální zpráva, o které informoval deník El País.
Podle závěrů se u naprosté většiny testovaných produktů nepodařilo prokázat nic jiného než psychologický efekt očekávání. Homeopatika jsou tak oficiálně zařazena vedle technik, které věda neuznává.
Je to „hon na čarodějnice“
Zastánci homeopatie se proti závěrům španělského ministerstva ohrazují. Španělská Národní homeopatická asociace (Asamblea Nacional de Homeopatía) v oficiálním prohlášení uvedla, že vládní revize byla „politicky motivovaná“.
„Zpráva ignoruje stovky pozitivních studií a zkušenosti tisíců lékařů a milionů pacientů, kteří homeopatii důvěřují. Jde o jednostranný útok na svobodu volby pacienta,“ reagovala asociace pro server The Spanish Eye.
Podobně se v minulosti k podobným restrikcím vyjádřil i francouzský gigant Boiron, největší světový výrobce homeopatik. Firma dlouhodobě zdůrazňuje, že jejich přípravky jsou bezpečné a oblíbené.
Hazard s časem
Právě „bezpečnost“, kterou výrobci vyzdvihují, je však z pohledu španělského ministerstva největším kamenem úrazu. Problém není v cukrových kuličkách, ale v chování pacientů. Úřady varují, že největší nebezpečí spočívá v tzv. substituční léčbě.
Pacienti trpící vážnými chorobami, včetně onkologických onemocnění, často pod vlivem marketingu nebo neodborných rad nahrazují konvenční medicínu homeopatií.
Víra vs. data
Ze studie ale neplyne žádný právní závazek. Homeopatické přípravky zůstávají ve Španělsku legální. Totéž platí pro Česko. Homeopatie není uznaná jako lékařská služba, o čemž v roce 2019 rozhodl Nejvyšší správní soud. Její nabízení a prodej homeopatických přípravků ale zakázaný není.
Ministryně zdravotnictví Mónica Garcíaová se vyjádřila jednoznačně: „Homeopatie nefunguje. Analyzovali jsme všechny dostupné vědecké důkazy a závěr je, že není o nic účinnější než placebo. Mnoho z těchto látek je tak zředěných, že je to doslova jako rozpustit balíček cukru ve Středozemním moři.“
Přesto homeopatie zůstává dobrým byznysem. Jen ve Španělsku lidé za homeopatika v roce 2023 utratili přes 30 milionů eur (asi 760 milionů korun).
Video: Čím je lékařská studie kvalitnější, tím je pro homeopatii nepříznivější
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví Španělska, El País, iRozhlas
