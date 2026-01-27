Přeskočit na obsah
Benative
27. 1. Ingrid
Letecký inženýr a sadistické monstrum. Případ Tekverk byl první velká zkouška Markoviče

Dan Poláček
Dan Poláček
Dan Poláček,Linda Veselá

Byl to člověk, kterého byste chtěli za souseda. Úspěšný letecký inženýr, vzdělaný intelektuál a milující otec. Jenže v červnu 1979 Vladimír Tekverk odložil masku spořádaného občana a změnil Letňany v dějiště noci hrůzy. Pro legendárního vyšetřovatele Jiřího Markoviče se právě tento muž stal osudovým – byl to první „inteligentní vrah“, který ho naučil, že zlo může mít velmi civilizovanou tvář.

IQ 140 a vražda šestnáctileté dívky

Příběh, který desetiletí ležel pohřbený v archivech normalizační kriminalistiky, se po téměř padesáti letech opět dere na světlo. V lednu 2026 uvedla streamovací platforma Oneplay seriál Metoda Markovič: Straka a s ním i postavu inženýra Jaromíra Stahlwerka, již ztvárnil Vojtěch Kotek. Za fiktivním jménem se však skrývá skutečný muž - Vladimír Tekverk. Letecký inženýr s mimořádným IQ 140. A vrah.

V červnu 1979 Tekverk zavraždil šestnáctiletou dívku. Bezprostředně po činu se doma přiznal manželce - a ještě téže noci zamířil na místo činu, aby se udal policistům. U výslechu ho přijal legendární kriminalista Jiří Markovič. Právě tím začala kapitola, která nemá v československé kriminalistice obdoby.

Prezident Petr Pavel
ŽIVĚPrezident zveřejnil Macinkovy "výhrůžné" esemesky. Podle Babiše o vydírání nešlo

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) doručil prezidentovi Petru Pavlovi prostřednictvím jeho poradce Petra Koláře textové zprávy, které hlava státu považuje za závažné a za pokus o vydírání. Podá podnět bezpečnostním složkám a podstoupí zprávy právníkům k posouzení. Pavel to oznámil v úterý. Premiér Andrej Babiš řekl, že slova Macinky jsou nešťastná, nicméně se nejedná o vydírání.

Dočasná registrační značka ve Francii.
Automobilový podvod za miliony. Nepoctivé řidiče mají zastavit růžové SPZ

Francie řeší rozsáhlé podvody s automobilovými registracemi. Hackeři se kvůli slabé ochraně dokáží přes účty různých autoservisů nabourat do registračního systému a během chvíle vytvořit klidně stovky falešných registrací. Úřady pak po servisech vymáhají desítky tisíc eur, které údajně nezaplatily při registraci vozidla. Vozidla, o němž často neměli vůbec tušení.

Petr Pavel
Prezident Pavel: Ministr Macinka mi vyhrožuje a vydírá mě. Naznačil další postup

Prezident Petr Pavel vystoupil v úterý s prohlášením, které nemá v novodobých dějinách Česka obdoby. Pavel tvrdí, že dostal zprostředkovaně od ministra zahraničí a předsedy Motoristů sobě Petra Macinky dvě textové zprávy, které vnímá jako vyhrožování a vydírání své osoby. Proto se rozhodl podat podnět bezpečnostním složkám.

