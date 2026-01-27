Byl to člověk, kterého byste chtěli za souseda. Úspěšný letecký inženýr, vzdělaný intelektuál a milující otec. Jenže v červnu 1979 Vladimír Tekverk odložil masku spořádaného občana a změnil Letňany v dějiště noci hrůzy. Pro legendárního vyšetřovatele Jiřího Markoviče se právě tento muž stal osudovým – byl to první „inteligentní vrah“, který ho naučil, že zlo může mít velmi civilizovanou tvář.
IQ 140 a vražda šestnáctileté dívky
Příběh, který desetiletí ležel pohřbený v archivech normalizační kriminalistiky, se po téměř padesáti letech opět dere na světlo. V lednu 2026 uvedla streamovací platforma Oneplay seriál Metoda Markovič: Straka a s ním i postavu inženýra Jaromíra Stahlwerka, již ztvárnil Vojtěch Kotek. Za fiktivním jménem se však skrývá skutečný muž - Vladimír Tekverk. Letecký inženýr s mimořádným IQ 140. A vrah.
V červnu 1979 Tekverk zavraždil šestnáctiletou dívku. Bezprostředně po činu se doma přiznal manželce - a ještě téže noci zamířil na místo činu, aby se udal policistům. U výslechu ho přijal legendární kriminalista Jiří Markovič. Právě tím začala kapitola, která nemá v československé kriminalistice obdoby.
Dvojí identita
Na první pohled byl Vladimír Tekverk zosobněním úspěchu. Letecký inženýr s IQ 140, uznávaný odborník, kterého si kolegové vážili pro jeho preciznost i klidnou povahu. Doma fungoval jako vzorný manžel a otec. Muž, u něhož by jen málokdo hledal cokoliv znepokojivého.
Pod touto pečlivě udržovanou fasádou se však po léta odehrával jiný, temnější příběh. Deviace, která se u něj objevila už v pubertě, s ním zůstala po celý dospělý život. Tekverk si svých sadistických sklonů byl vědom - a pokoušel se je držet na uzdě. Nevyhledal však pomoc, ani o nich nepromluvil nahlas. Věřil, že je zvládne sám.
Psychiatrické posudky následně potvrdily, že Tekverk trpěl sadistickou deviací s egodystonními rysy. Jinými slovy: jeho nutkání byly v ostrém rozporu s vlastním svědomím a hodnotovým systémem. Právě tento vnitřní rozpor - permanentní napětí mezi tím, kým chtěl být, a tím, čím se obával stát - vytvářel intenzivní konflikt, který nakonec skončil tragédií.
První varování u Máchova jezera
Poprvé vyděsil sám sebe jako čtrnáctiletý chlapec na školním výletě k Máchovu jezeru. Psal se přibližně rok 1958. Když Tekverk zahlédl spolužačku, nevybavila se mu pubertální nejistota ani nesmělý obdiv, ale náhlé a děsivé představy vraždy. Byly tak silné, že - jak později popsal - se musel doslova donutit utéct.
Ten okamžik byl prvním jasným varováním. Místo aby okamžitě vyhledal pomoc dospělých či odborníků, zvolil však čtrnáctiletý Tekverk jinou cestu: sebekontrolu. Uzavřel se do sebe a rozhodl se, že své temné myšlenky zvládne silou vůle.
Psychologové později upozornili na zásadní paradox: IQ 140 znamenalo schopnost problému porozumět, nikoli schopnost ovládnout impulzy, které s ním souvisely. Tekverk chápal, že jeho představy jsou nepřijatelné a nebezpečné - a právě proto je potlačoval. Vybral si však izolaci, mlčení a popírání místo terapie.
Dvacet let ticha
Dlouho se mu dařilo držet temné impulzy pod zámkem. Navenek žil Vladimír Tekverk životem, který nijak nevybočoval z normalizačního průměru. Uvnitř se však odehrával jiný příběh. V soukromí četl knihy o vraždách, vyhledával popisy násilných činů a pěstoval dlouhodobou fascinaci noži. Tento svět zůstával pečlivě oddělený od reality, v níž vystupoval jako spořádaný občan. Nikomu se nesvěřil, nikoho do něj nepustil. „Sadismus je jako pavučina - čím víc se snažíš vymanit, tím víc se zamotáváš,“ popsal později vlastní zkušenost.
Normalita se pro něj stala štítem. Práce, povinnosti, rodinný režim i profesní úspěchy vytvářely pevnou strukturu, která mu pomáhala udržet sebekontrolu. Každodenní řád tlumil chaos v hlavě. Šlo však o rovnováhu křehkou a podmíněnou - založenou na potlačení, nikoli na řešení.
Ticho, které kolem sebe dvě dekády budoval, působilo navenek jako stabilita. Ve skutečnosti však jen odkládalo okamžik, kdy se nahromaděné napětí přihlásí o slovo. A ten okamžik se neúprosně blížil.
Noc z 5. na 6. června 1979
Pátého června 1979 Vladimír Tekverk cestou domů z práce nastoupil do autobusu směrem do pražských Letňan. V aktovce, s níž denně docházel do práce, začal v posledních měsících nosívat kuchyňský nůž. Oficiálně sloužil „na krájení svačiny“. Ve skutečnosti šlo o rituální předmět, fyzickou připomínku obsesí, které se snažil kontrolovat.
Právě v autobusu ji uviděl. Šestnáctiletou dívku v bílých šatech. Okamžik, který spustil lavinu. Tentokrát pocítil, že se vnitřnímu záchvatu neubrání. Mechanismus sebekontroly selhal.
Nůž si připravil už na schodech autobusu. Dívku sledoval pohledem, vystoupil za ní. V tichém, izolovaném parku v Letňanech na ni zaútočil pod stromem. „Cítím, že se tomu tentokrát neubráním,“ popsal později okamžik, kdy se jeho racionalita definitivně rozpadla.
Útok byl rychlý a brutální. Když se Tekverk znovu dokázal nadechnout a vrátit k racionálnímu uvažování, stál nad mrtvým tělem. V tu chvíli si plně uvědomil, co se stalo. Překročil hranici, kterou si celý život úzkostlivě hlídal.
Musíme zpátky do toho parku
Domů se vrátil celý od krve. Probudil manželku a vyslovil větu, která navždy rozlomila jejich život na dvě části: „Musíme zpátky do toho parku. Zabil jsem dívku, musím jim to jít říct.“ Manželka byla v šoku, přesto s ním vyšla do noci.
Když dorazili na místo činu, nebyli první. Dívčino tělo už mezitím objevili kolemjdoucí a park zaplnila policie. Tekverk přistoupil k vyšetřujícímu kriminalistovi Jiřímu Markovičovi a bez emocí se přiznal: „Jsem sadista. A ode dneška i vrah.“
Vyšetřování Jiřího Markoviče
Jiří Markovič byl už tehdy pojmem. Legenda pražské mordparty a elitní kriminalista, který nevyšetřoval křikem ani nátlakem, ale empatií a pochopením. Říkalo se o něm, že dokázal rozmluvit prakticky každého.
A v případě Vladimíra Tekverka se rozhodl jít ještě dál. Nechoval se k němu jako k monstru, ale jako k člověku, který přesně chápe, co udělal - a proč. Tekverk odpovídal na otázky bez vytáček, analyzoval vlastní chování, pojmenovával motivy. Mezi vyšetřovatelem a pachatelem se postupně vytvořil zvláštní pracovní vztah, založený na racionalitě a otevřenosti.
Pak ale přišel zlom. Tekverkův obhájce mu poradil, aby svou výpověď změnil. Místo přiznání k sadistické vraždě měl tvrdit, že oběť byla jeho tajnou milenkou, která ho začala vydírat. V tehdejší ČSSR totiž Tekverkovi hrozil trest smrti - a advokát věřil, že „běžný“ motiv by mohl znamenat šanci na přežití.
Markovič se o tom dozvěděl a osobně za Tekverkem přijel do vazby. Bez protokolů, bez svědků. Podle vlastních vzpomínek mu otevřeně řekl, že lež může skončit provazem, zatímco pravda - jakkoli děsivá - dává naději na mírnější trest. Zabralo to. Tekverk se vrátil k původní, pravdivé výpovědi a znovu otevřeně mluvil o svém sadismu i vnitřním konfliktu.
Rozsudek: 25 let místo smrti
Soud rozhodl: Vladimír Tekverk dostal 25 let odnětí svobody. Trest smrti nebyl uložen. Důvodem byla psychiatrická diagnóza: soud uznal jeho sadistickou deviací jako polehčující okolnost.
Zdůvodnění rozsudku bylo stručné: „Po první ráně se nemohl ovládat.“ Posudky psychiatrů tvrdily, že Tekverk během činu jednal s omezenou schopností rozhodování, což odpovídalo snížené příčetnosti.
Rozsudek vyvolal rozpaky - jak mezi veřejností, tak u policistů, kteří případ vyšetřovali. „Je sadista… a dostal jen pětadvacet?“ nechal se slyšet jeden z členů sboru.
Tekverk rozsudek přijal bez protestů, bez odvolání. Začínala dlouhá a izolovaná kapitola jeho života - ve Valdické věznici s nejvyšší ostrahou.
Valdice: Kastrace a zpověď sadisty
Právě Valdická věznice se stala Vladimíru Tekverkovi domovem na dalších 18 let. Brzy po nástupu podstoupil dobrovolnou kastraci - viděl v ní „trest za selhání vlastní vůle,“ jak později vysvětlil psychologům.
Neočekávaným zvratem se však stala spolupráce, která se rozvinula mezi Tekverkem a Jiřím Markovičem. Legendární vyšetřovatel pravidelně dojížděl do Valdic a vedl s Tekverkem dlouhé rozhovory o psychologii sadismu. Z těchto setkání vznikla rozsáhlá studie, kterou Tekverk sepsal o vlastní deviaci - dokument, jenž se později stal cenným nástrojem při vyšetřování dalších případů.
„O sadismu mi řekl víc než na vysoké škole,“ přiznal Markovič. Tekverkovy texty konzultoval se sexuology a jejich poznatky aplikoval při profilování dalších pachatelů. Nejznámější byla práce na případu kanibala Ladislava Hojera. Tentokrát Markovič zvolil odlišný přístup: místo intelektuálního partnerství nabídl pachatelovi otcovskou figuru - a přesto využil znalosti, které získal od Tekverka, aby porozuměl motivacím Hojera.
Propuštění: "Navštívil mě dříve než rodiče"
Po osmnácti letech za mřížemi, tedy o sedm let dříve, než původně zněl rozsudek, byl Vladimír Tekverk propuštěn za dobré chování. Jeho první kroky po propuštění však nevedly k rodičům, ani k rodině - ale k Jiřímu Markovičovi.
„Navštívil mě dřív než rodiče, přivezl obraz, který namaloval ve vězení,“ vzpomínal Markovič. Kontakt mezi nimi údajně pokračoval i po propuštění - společné výlety na houby, návštěvy Markovičovy chalupy. Pro okolí to byla kontroverze: může mezi vyšetřovatelem a vrahem existovat vztah?
Markovičova manželka měla obavy, ale vyšetřovatel vysvětloval, že vztah nikdy nebyl klasické přátelství. Fungoval na bázi profesionální spolupráce s lidským přesahem - specifického pouta mezi učitelem a žákem, mezi člověkem, který znal zlo, a tím, kdo se snažil porozumět jeho mechanismům.
Tekverk tvrdil, že s věkem jeho sadistické sklony vymizely. Psychiatricky však šlo o jinou interpretaci: ústup impulsů lze vysvětlit poklesem testosteronu po kastraci a stárnutím, nikoliv „vyléčením“ v pravém slova smyslu. Přesto se zdálo, že jeho život po propuštění pokračoval ve stínu minulosti, spíše než v jejím opakování - nový život, složitý a kontroverzní, vyvolávající otázky o hranicích lidského porozumění a moci nad vlastním zlem.
