Veganská strava může vést k vyššímu riziku zlomenin kostí, varují vědci

Lidem, jejichž dieta je založena pouze na stravě rostlinného původu, hrozí vyšší riziko zlomenin kostí než těm, kdo jedí i maso. Vyplývá to z vědecké studie, kterou zveřejnil akademický žurnál BMC Medicine. Na výsledky výzkumu, který je založený na vzorku 55 tisíc lidí, upozornila na svých webových stránkách britská stanice BBC.

"Je to dosud nejrozsáhlejší studie na toto téma," uvedl pro BBC vedoucí výzkumného týmu Tammy Tong z Oxfordské univerzity. "Lidi, kteří nejedí maso, speciálně pak vegany, ohrožuje obecně vyšší riziko zlomenin kostí i některých specifických zlomenin - zvláště pak zlomeniny kyčle," uvádí se v závěrech studie zveřejněných na webu žurnálu BMC Medicine.

První vlna získávání informací o respondentech a jejich dietě proběhla v letech 1993-2001, druhá pak v roce 2010. Účastníci studie, kterých bylo více než 55 tisíc, byli rozděleni do čtyř skupin podle diety. Bylo mezi nimi zhruba 29 tisíc lidí, kteří jedí vše včetně masa, osm tisíc lidí, kteří jedí z masa jen to rybí, 15 tisíc vegetariánů a bezmála dva tisíce veganů. Sběr dat trval až do roku 2016, během kterého tým výzkumníků shromažďoval informace ze zdravotních záznamů respondentů.

Vědci se pak zaměřili na to, jaké je v jednotlivých skupinách obecné riziko zlomenin i riziko specifických zlomenin ruky, kyčle, nohy, kotníku, klíční kosti, žebra či obratle.

Již dříve se vědělo, že faktory jako nízký index BMI, nedostatečná fyzická aktivita či nedostatečný příjem vápníku a proteinů mohou přispívat k tomu, že jsou kosti náchylnější ke zlomeninám. Stejně tak již existovaly výzkumy dokazující, že hustota minerálů v kostech je u vegetariánů a veganů nižší než u zbytku populace. "Vztah mezi vegetariánstvím či veganstvím a zvýšeným rizikem zlomenin však dosud nebyl nijak potvrzený," uvádějí autoři studie.

Celkem se ve zkoumaném vzorku vyskytlo 3941 zlomenin. V přepočtu výskytu zlomenin na 1000 lidí během deseti let vypadají výsledky takto: u lidí, kteří jedí maso, se zlomeniny vyskytly u 47,2 případu z tisíce. U těch, kteří jedí z masa jen ryby, je jich 44,8 (je to tedy celkově lepší výsledek). U vegetariánů je to 51,3 případu a u veganů 66,6 případu. Jinými slovy, zatímco u vegetariánů byl výskyt zlomenin zhruba o osm procent vyšší než u jedlíků masa, u veganů byla situace horší o více než 40 procent.

Jak ovšem upozorňuje BBC, studii nelze přijímat jako všeobecně platnou, protože ve zkoumaném vzorku převládaly evropské ženy bílé barvy pleti.

