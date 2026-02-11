Večerní chuť na sladké není slabá vůle. Je to signál, který není dobré podcenit, varují odborníci

Mlsání po večerech si řada lidí vyčítá jako selhání vůle. Odborníci ale upozorňují, že často nejde o slabost, nýbrž o signál těla, které reaguje na výkyvy cukru v krvi, únavu nebo dlouhodobý stres. Na konci dne se totiž nejzřetelněji projeví chyby v jídelníčku i denním režimu: a ignorovat je se nemusí vyplatit.
Jak ukazuje praxe online poradny serveru Lékárna.cz, lidé si stále častěji kladou otázku, proč se chuť na sladké objevuje právě večer a zda za ní nestojí něco víc než jen návyk. Často jde o kolísající hladinu cukru v krvi, vyčerpaný organismus nebo dlouhodobou zátěž, kterou si během dne ani neuvědomujeme.
„Právě v závěru dne se nejvíc projeví chyby z celého dne – nepravidelné stravování, rychlé sacharidy nebo nadměrná zátěž organismu,“ upozorňuje lékárnice Pavla Horáková. Zrádné přitom je, že i lidé, kteří mají cukr nalačno v normě, mohou během dne zažívat výrazné výkyvy, jež běžné vyšetření neodhalí.
„Chuť na sladké se typicky objevuje u lidí, u nichž během dne dochází k opakovaným výkyvům krevního cukru,“ vysvětluje Horáková. Pokud strava obsahuje málo bílkovin, vlákniny a kvalitních tuků nebo jsou jídla nepravidelná, hladina glukózy po jídle rychle stoupá a následně prudce klesá. Tento stav, označovaný jako relativní hypoglykémie, se nemusí projevit jen hladem, ale právě intenzivní chutí na sladké jako nejrychlejší zdroj energie.
Zjistit, jak jste na tom, není těžké
Večer se k tomu přidává přirozená únava organismu. „Zajímavé je, že řada lidí má při běžném odběru cukru nalačno hodnoty v normě, přesto během dne dochází k výrazným výkyvům glykémie po jídle. Ty se v klasickém vyšetření často neodhalí, ale mohou se projevit právě večerní únavou nebo silnou chutí na sladké,“ dodává Horáková.
Opakované večerní chutě proto nejsou náhodné. „Často ukazují na konkrétní fyziologický problém,“ upozorňuje lékárnice. Právě lékárník dokáže pomoci posoudit souvislosti mezi stravou, denním režimem, užívanými léky a doplňky stravy, upozornit na rizikové kombinace a doporučit další postup.
Pomoci může i domácí test hladiny cukru v krvi nebo laboratorní vyšetření dlouhodobé glykémie (HbA1c), které je dostupné i bez doporučení lékaře a napoví, zda jde o problém delšího trvání. Lékárník zároveň pomůže vybrat vhodný typ testu a zasadit výsledky do kontextu jídelníčku a životního stylu.
Významnou roli v celém mechanismu hrají také stresové hormony, především kortizol. Jeho dlouhodobě zvýšená hladina může narušovat citlivost na inzulin a zvyšovat kolísání glykémie během dne. „Večer navíc přirozeně klesá hladina dopaminu a serotoninu, látek spojených s pocitem pohody a odměny. Sladké jejich uvolňování krátkodobě podporuje, proto po něm tělo intuitivně sahá,“ doplňuje Horáková. Chuť na sladké tak podle ní nebývá izolovaným problémem, ale součástí širšího vzorce, který zahrnuje stres, nedostatek spánku, složení stravy i celkový denní rytmus.
Zkušenosti z praxe ukazují, že samotné „omezování sladkého“ často nepřináší dlouhodobý efekt. Úprava základních návyků má podle odbornice často větší význam než snaha potlačit chuť za každou cenu.
K nejčastějším chybám, které vedou k rozkolísání cukru v krvi a následným večerním chutím, patří vynechávání jídel – zejména snídaně nebo oběda –, dlouhé rozestupy mezi jídly, strava s převahou rychlých sacharidů a nedostatkem bílkovin a vlákniny, nadměrná konzumace kávy nalačno, chronický stres, nedostatek spánku i nízký příjem tekutin a některých mikronutrientů, například hořčíku nebo chromu. Právě jejich kombinace může stát za tím, že tělo si večer říká o rychlou sladkou vzpruhu.
Zdroj: Lékárna.cz
