Zapomeňte na drahé injekce. Tyto přírodní látky mohou fungovat podobně jako Ozempic

Ne všechny druhy vlákniny fungují stejně. Nová studie amerických a rakouských vědců ukazuje, že beta-glukan z ovsa a ječmene by mohl hrát překvapivou roli při regulaci hmotnosti - a dokonce napodobovat účinky léků na hubnutí, jako je Ozempic.
Vědci z University of Arizona a University of Vienna krmili myši různými druhy vlákniny po dobu 18 týdnů. Zvířata, která dostávala právě beta-glukan, měla nižší tělesnou hmotnost i méně tuku než ostatní skupiny. Například pektin, celulóza nebo rezistentní škrob tak výrazný efekt nepřinesly.
Jak to funguje? Beta-glukan podporoval růst specifických střevních bakterií a zvyšoval tvorbu butyrátu - látky, která vzniká při rozkladu vlákniny. Butyrát nejen posiluje střevní bariéru, ale také stimuluje uvolňování hormonu GLP-1, který reguluje chuť k jídlu a hladinu cukru v krvi. A právě na tento hormon cílí i moderní léky na obezitu.
Podle vědců však přínosy beta-glukanu nekončí jen u potlačení hladu. Mohou zasahovat i další orgány, například játra, a tím přinášet širší zdravotní účinky.
Problém je, že vlákniny přijímáme obecně málo. Například v USA dosáhne doporučených 25 až 30 gramů denně jen asi pět procent populace. Není divu, že roste zájem o potraviny obohacené o vlákninu. A právě beta-glukan z ovsa a ječmene se jeví jako zvlášť slibný - alespoň podle výsledků u laboratorních myší.
Autoři studie ale upozorňují: než se beta-glukan začne doporučovat jako "přírodní Ozempic", je nutný další výzkum u lidí. Už teď ale výsledky naznačují, že obyčejná miska ovesné kaše může mít větší význam pro zdraví a regulaci váhy, než jsme si doposud mysleli.
