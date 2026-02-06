Na měsíc vynechali alkohol. Reakce těla je překvapivá, podle odborníků to ale nestačí

Alkohol zůstává v Česku jedním z největších tichých zabijáků. Každý rok se podle dat Všeobecné zdravotní pojišťovny podílí na 6 až 7 tisících úmrtí a na zhruba šesti procentech celkové úmrtnosti. Přesto se péče o játra u řady lidí smrskne na jediný symbolický měsíc v roce: Suchý únor. Odborníci ale upozorňují, že jeden měsíc bez alkoholu k opravdové regeneraci klíčového orgánu většinou nestačí.
Všeobecná zdravotní pojišťovna každoročně eviduje více než 10 tisíc hospitalizací kvůli onemocněním způsobeným alkoholem. Přesto mnoho lidí vnímá zdraví jater spíš nárazově než dlouhodobě. Podle vedoucí online poradny Lékárna.cz Pavly Horákové je to zásadní omyl. „Přitom komplexní vyšetření jaterních funkcí, které poskytuje cenné informace o zdraví vašich jater, je dnes dostupné online a přesně napoví, zda suchý únor vašim játrům opravdu stačí,“ upozorňuje.
Suchý únor má podle ní smysl, ale spíš jako startovní čára než cílová páska. Játra jsou sice mimořádně odolný orgán, jejich obnova ale vyžaduje čas. „Regenerace jater obvykle trvá jeden až tři měsíce, podle toho, jak moc je zatěžujeme,“ vysvětluje Horáková. Zátěží přitom není jen alkohol. Negativní vliv má i nadměrný příjem soli, nezdravá strava, obezita, kouření nebo dlouhodobé užívání některých léků. U příležitostných konzumentů může být měsíc bez alkoholu přínosný, pro hlubší regeneraci je ale potřeba komplexnější přístup a dlouhodobá změna návyků.
Důležitou roli při podpoře jater hrají i vitaminy a doplňky stravy. „Určitě vitamin C, který si lidé často spojují hlavně s imunitou, ale jako antioxidant podporuje i regeneraci jater,“ říká Horáková. Významné jsou také vitaminy skupiny B, zejména B12 a kyselina listová, které pomáhají játrům lépe zpracovávat toxiny a podporují celkovou obnovu organismu. Mezi nejčastěji zmiňované přírodní látky patří ostropestřec mariánský se silymarinem. Ten podporuje regeneraci jaterních buněk, má minimum nežádoucích účinků a může ho užívat většina lidí. I zde ale odbornice doporučuje opatrnost a konzultaci s lékařem, zejména u lidí s vysokým krevním tlakem nebo cukrovkou.
Hubnutí jako bonus
Regenerace jater se navíc neprojevuje jen uvnitř těla. Podle Horákové má pozitivní dopad na celý organismus. Zlepšit se může stav pokožky, trávení, činnost srdce a ledvin, kvalita spánku, soustředění i celková hladina energie. Pro řadu lidí je příjemným vedlejším efektem také úbytek hmotnosti. Ideální období, kdy s očistou jater začít, je jaro – zejména březen a duben. „Pokud se někdo zapojil do Suchého února, je to skvělý první krok. Aby to ale mělo skutečný efekt, měl by v nastaveném režimu pokračovat alespoň tři měsíce a upravit svůj životní styl,“ dodává.
Součástí této změny by měla být i strava. Podle Horákové hraje zásadní roli. Doporučuje zvýšit příjem čerstvého ovoce a zeleniny a naopak omezit smažená, tučná a průmyslově zpracovaná jídla. Velkým pomocníkem mohou být bylinky: například kurkuma, česnek, řepík, artyčok, chlorella, majoránka, oregano nebo kořen pampelišky.
Lze je přidávat do jídel nebo z nich připravovat čaje. Pro játra jsou důležité i esenciální fosfolipidy, které se nacházejí například v sójových bobech a výrobcích z nich, ve vaječném žloutku, slunečnicových semínkách, ořeších, rybách nebo mořských plodech. Cholin pak tělo získává z vajec, hovězích a kuřecích jater, luštěnin, brokolice, květáku či mléčných výrobků.
Pokud si lidé nejsou jistí, v jakém stavu jejich játra skutečně jsou, může být podle odbornice na místě kontrolní komplexní vyšetření jaterních funkcí. Suchý únor tak může být dobrým impulzem – skutečná péče o játra je ale maraton, nikoli měsíční výzva.
