V Kábulu se konala první afghánská módní přehlídka. Představila tradiční oděvy pro ženy i muže

před 25 minutami

V afghánské metropoli se v jedné z přísně střežených vil uskutečnila módní přehlídka tradičních afghánských oděvů. Přestože za pořádání takovýchto akcí hrozí účastníkům násilí ze strany radikálů, setkala se přehlídka s úspěchem. Návrhář i účastníci věří, že pokud se podaří obyvatele přesvědčit, aby zase začali žít společenským životem, čeká Kábul lepší budoucnost.

Za přísné ostrahy se v jedné ze soukromých vil v Kábulu odehrála první afghánská módní přehlídka, která návštěvníkům představila tradiční afghánské oděvy. Předvádělo je čtrnáct mužů a šest žen před zhruba stovkou diváků - i přesto, že za pořádání takové akce hrozí jejím účastníkům násilí ze strany radikálů z hnutí Taliban. Informovala o tom agentura AP.

Muži předvedli tradiční afghánský oděv šalvár kamíz. Ženy představily tradiční barevné šaty vyrobené z jemných, složitě vyšívaných materiálů.

Afghánci pro Afghánce

V Kábulu se v minulosti konalo několik módních přehlídek, ovšem pro cizince. Přehlídka, kterou zorganizoval místní návrhář Adžmal Hakiki, je první akcí, kde afghánští modelové předváděli oděvy Afgháncům.

Dvaadvacetiletý model a módní návrhář Hakiki prý toužil ukázat veřejnosti afghánskou kulturu prostřednictvím bohatého tradičního oděvu a regionálních kostýmů. Podle něj přehlídka pomůže pomoci vrátit lidem povědomí o jejich kulturním dědictví a přispět ke sjednocení místní společnosti. Akci tak stálo za to pořádat i přes každodenní hrozby Talibanu, uvedl návrhář.

"Řekl jsem si, že i kdyby na nás zaútočil sebevražedný atentátník, i kdybych přišel o ruce a nohy, budu pokračovat v tom, co dělám," poznamenal Hakiki.

Změnit myšlení lidí

Hakikiho společnost je na afghánském trhu relativně nová, přesto se mladý návrhář už několikrát objevil i v místní televizi. Firma prodává modely pod vlastní značkou, přibližně 70 procent výrobků si koupí cizinci nebo Afghánci žijící v zahraničí.

Účast žen na podobné akci přitom zůstává pro mnohé velkým tabu, a to i 16 let poté, co byl svržen autoritativní režim. A není divu, vždyť některé z nich stále vycházejí na ulici od hlavy až k patě zahalené v modré burce.

"Pokud dokážeme změnit mentalitu našich lidí po všech těch letech bojů, jsem si jistá, že budeme připraveni na lepší budoucnost," uvedla jedna z návštěvnic přehlídky.