Tři slavní YouTubeři zemřeli po pádu z vodopádu. Chtěli tu natočit adrenalinové video

Trojice známých YouTuberů patřící k populárnímu cestovatelskému kanálu High on Life zemřela během výstupu na vodopád v Britské Kolumbii.

Ryker Gamble, Alexey Lyakh a Megan Scraperová podle policejní zprávy zemřeli po pádu během výstupu na třicet metrů vysoké vodopády Shannon Falls v Britské Kolumbii. O nešťastné nehodě informoval britský zpravodajský server The Independent.

Trojice populárních YouTuberů patřila k adrenalinovému cestovatelskému kanálu High on Life. Ten sleduje na YouTube 500 tisíc a na Instagramu milion lidí.

"Odešli tři nejmilejší, nejchytřejší a nejzodpovědnější lidé, se kterými jsme se mohli kdy potkat," vzdali hold ostatní členové uskupení High on Life ve videu svým přátelům.

Adrenalinová videa na těžce dostupných místech pořizovali členové High on Life už v minulosti. Gamble a Lyakh měli také být spolu s dalším členem kolektivu na pět let vykázáni z Wyomingu, Montany a Idaha poté, co porušovali pravidla národního parku Yellowstone.

Server Independent rovněž upozorňuje na neustále narůstající počet úmrtí související s riskantním chováním, při kterém lidé pořizují videa na YouTube a Instagram.

Jako příklad uvádí Wu Yongninga, který zemřel při natáčení videa po pádu z mrakodrapu nebo šestadvacetiletého Pedra Ruize, kterého zastřelila jeho přítelkyně, protože věřil, že ho kniha na hrudi ochrání před kulkou.