Pořád něco točí a komentují. Youtubeři ale dokážou žít i offline, strávili jsme s nimi celý den

před 1 hodinou

Redaktorka Aktuálně.cz strávila celý den ve společnosti známých českých youtuberů. Kdo je za videi, které sledují tisíce lidí, a jak taková práce vypadá?

Chotilsko - "Můžeš něco ukazovat, zamávat, usmát se na lidi," povzbuzuje kameraman sedmnáctiletou dívku v kostkované košili. Pod jejím jménem Andrea Havelková ji zná málokdo, na YouTube ale videa Fallenky odebírá přes 450 tisíc uživatelů. Stejně jako dvě desítky dalších youtuberů, také ona již na konci dubna vystoupí na čtvrtém ročníku festivalu Utubering.

Ten založil v roce 2014 produkční tým okolo Michala Šamánka z agentury Sherwood. "Zjednodušeně jsme chtěli postavit nejlepší teenage festival v Česku," vysvětluje Šamánek. Jejich cílem je přivést na pódium v Praze a Brně v současné době nejsledovanější youtubery.

První štace v Praze-Letňanech se blíží, a tak se celebrity českého YouTube společně s produkčním týmem sešly v Chotilsku za Prahou v centru TEPfaktor. To, co z dálky pro nezasvěcené vypadá jako školní zájezd, je ve skutečnosti skupina lidí, kterou dohromady sledují miliony uživatelů a má zásadní vliv na vývoj trendů v České republice. Jejich platy se pohybují v řádu desítek tisíc korun měsíčně, na pohled ale vypadají jako úplně běžní dospívající a dvacátníci.

Ve skupinkách s nepostradatelným mobilem v ruce se baví o tom, co zrovna řeší, kam se chystají na výlet i co hýbe internetem. Kromě zábavných aktivit v TEPfaktoru a pokecu s vrstevníky je však čeká hlavně práce - dořešit program, natočit pár spotů na festival, pořídit sérii fotek a hlavně o tom všem informovat na svých sociálních sítích.

A Cup of Style: "Přišlo nám super mít stránku na internetu"

"A teď řekněte svými slovy, co pro vás znamená youtubering," pobízí mladý kameraman dvě usměvavé světlovlasé dívky. Sestry Ehrenbergerovy alias A Cup of Style začínaly jako blogerky. Články zejména o stylu a oblékání píšou od roku 2009. "Přišlo nám super mít stránku na internetu. Rok od roku jsme ji rozvíjely a měnila se i s našimi zájmy," popisuje starší, pětadvacetiletá Lucie.

Před třemi lety se však rozhodly změnit formát, impulsem byl letní pobyt jedné z nich v USA. Přišlo jim totiž, že zážitky dokážou lépe zprostředkovat videem. "Postupem času jsme zjistily, že videa baví lidi mnohem víc a myslím, že od té doby nám začalo přibývat mnohem více sledujících než na blogu," tvrdí sestry s tím, že fanoušci k nim tak mají blíže.

Mezi nejčastější sledující youtuberů patří věková skupina zhruba od 11 do 25 let, čísla se však liší dle tematického zaměření jednotlivých kanálů. Mezi účinkujícími letošního Utuberingu jsou nejen módní blogerky, hráči online her či kosmetická vlogerka, ale i sportovci.

"Jako malá jsem se chtěla stát herečkou"

Jedním z nich je jedenadvacetiletá Barbora Votíková, fotbalová brankářka a česká reprezentantka hrající v současnosti za SK Slavia Praha. "S YouTube jsem začala v patnácti letech, kdy jsem ještě profesionální fotbalistka nebyla a nevěděla jsem, co budu dělat. Na YouTube jsem měla své oblíbence a říkala jsem si, že bych taky chtěla natáčet videa. Jako malá jsem se totiž chtěla stát herečkou," vysvětluje dlouhovlasá blondýnka v modrém dresu.

Nejčastějším tématem jejích videí jsou tak nejen příběhy ze života fotbalistky, ale i vtipné parodie, třeba na youtubery. Sleduje ji 300 tisíc uživatelů a díky svému dosahu často inspiruje také další děti a dospívající. "Právě proto mě baví dělat i motivační videa," tvrdí.

V jedné z místností zábavního centra similující tropický ráj, přeměněné nyní na studio a šatnu, se střídá jeden youtuber za druhým. Pondělní tempo party převážně dvacátníků, zvyklých pracovat kdykoliv a prakticky odkudkoliv, určuje přesně stanovený harmonogram. Nikdo proti němu neprotestuje a všichni se dostavují včas na značku.

Někteří z nich dokážou pronést řeč čistě hned napoprvé, moderátorský talent se v nich nezapře. I u hvězd videí se však objevují přeřeky a záchvaty smíchu. Za pár týdnů však budou muset všichni zvládnout celodenní živý program s fanoušky. Účinkující na festivalu si totiž náplň vymýšlí sami, a to podle svého zaměření. Cílem je poskytnout návštěvníkům "nezapomenutelný zážitek", říkají organizátoři.

Hry, hudba i sport

V herní zóně se letos objeví také například již jednatřicetiletý Petr Florián alias Pedro. Jeden z prvních českých youtuberů si založil kanál PedrosGame v lednu 2012 poté, co trávil na sociální síti mnoho času hledáním návodů na hry. O tři roky později jej YouTube začal živit, ve stejném roce ho časopis Forbes zařadil mezi třicítku nejvlivnějších Čechů na sociálních sítích. Věnuje se také hudbě či testování nových aut pro Škodu Auto.

Že je jeden z mála youtuberů starších třiceti let, mu nevadí. "Podle mě jsem se zaseknul na 25 letech, takže sice dokážu působit starší, bavit se s mladšíma lidma mi ale nedělá problém," říká Florián. Otce dvou dětí podle něj berou i náctiletí youtubeři "úplně normálně". Kromě her plánuje začít dělat i sportovní videa. "Dát si třeba vždycky trénink s někým známým z dané oblasti. Přijde mi dobré ukazovat lidem, že je fajn nesedět pořád jenom u počítače," říká. Více by se také chtěl věnovat hudbě. Před časem s písničkářem Pokáčem vytvořil satirickou skladbu právě o youtuberech. "Tak ze všech nároků dost uber, dneska stačí být jen youtuber," notují ve videu z loňského prosince.

Florián přiznává, že spousta starších lidí pro youtuberství nemá příliš pochopení, a proto se prvoplánově ve společnosti nechlubí, že je jedním z nich. Stejně jako řada dalších hvězd této sociální sítě, i on si uvědomuje, jaký vliv díky svým videím má. "Uvědomuji si, že mě sleduje dost dětí a nesnažím se je vychovávat, to mají dělat rodiče, ale snažím se je nezkazit. Snažím se nemluvit vůbec sprostě a dost často se mi stává, že právě tohle mi rodiče chválí," dodává.

Nejsledovanější český youtuber bojuje za bezpečnost na internetu

Svůj vliv na celou jednu generaci si velmi dobře uvědomuje také v současnosti nejsledovanější český youtuber, sedmadvacetiletý Jiří Král. Během dne jej lze bez mobilu nebo kamery zahlédnout zřídkakdy. Při patnáctiminutovém rozhovoru z očí do očí jej však odkládá a se zapálením hovoří o svém projektu s Avastem zaměřeném na bezpečnost na internetu.

"Hodně lidí, co mě sledují, jsou náctiletí i děti mladší třinácti let. Vyrůstají s mobilem v ruce a vůbec neví, jak se mají na internetu chovat, nemají žádný pud sebezáchovy. Píšou zprávy nebo komentáře, které by psát neměli. Sdělují o sobě informace, které by sdělovat neměli a dávají na internet věci, které by neměli," říká. A dodává, že problémy s šířením virů přes sociální sítě, stejně jako kyberšikanu, řešil také se specialisty z Linky bezpečí. Jemu samotnému také často chodí zprávy od dětí, které se mu svěřují se svými potížemi. Doufá tak, že projekt bude úspěšný.

Sám Král ve svých vlozích (video blog - pozn. red.) a na sociálních sítích dává nahlédnout do svého soukromí. "Jsem otevřený, lidi toho o mě ví hodně a dost často toho taky využívají, což je nepříjemné. Ale beru to tak, že jsem vděčný za to, co mám a vracím jim to tím, že jim ukazuju, jak žiju," tvrdí. Závistivé komentáře podle svých slov příliš neřeší.

"Dost často lidi vychází z toho, co vidí na mých videích - že mám nové auto, nový byt… A najednou už jsem pro ně zloděj, nebo člověk, který nedělá něco čestně. Já se spíš vidím jako úspěšný člověk a jsem rád za to, co jsem dokázal. Ještě před osmi lety jsem pracoval v mekáči," popisuje Král a přiznává, že práce youtubera je náročná především psychicky. "I podle prací, které jsem si zkusil, ať už v mekáči nebo v dopravním podniku, kde jsem natíral sloupy na kolejišti, vím, že youtuberství je nejtěžší práce, kterou jsem kdy dělal. Samozřejmě ne fyzicky, ale psychicky a tou zodpovědností," vysvětluje.

Youtubeři pracují na plný úvazek, dokážou ale žít i offline

Že se jedná o práci na plný úvazek, mnohdy včetně víkendů, potvrzují i další youtubeři. "Nezdá se to, ale zabere to hodně času. Nejde jen o focení, natáčení, stříhání, publikování, ale i různé schůzky, plánování a komunikaci se čtenáři," popisují sestry Ehrenbergerovy. Někteří youtubeři už mají svůj štáb i agenturu, která jim s prací pomáhá. Třeba Pedro má editora a střihače.

Většina z těch, kteří se chystají na letošní Utubering, se videobyznysu věnují naplno jako jakékoliv jiné práci. A i kdyby se do budoucna rozhodli dělat něco jiného, youtuberství jim v tom zřejmě pomůže.

Výjimkou je však brankářka Barbora Votíková. "Fotbal mi možná pomáhá v nějaké mojí tváři na YouTube, ale YouTube mi nepomáhá ve fotbale," říká a doufá, že se jednou dostane do špičkového evropského klubu, jako je Olympic Lyon nebo Bayern Mnichov. Svého snu ale nedosáhne bez tréninku, takže přípitek s ostatními youtubery a krájení dortu na konci náročného dne musí oželet.

Když se dofotí poslední selfíčka, modrý dort na oslavu čtvrtého ročníku festivalu může být rozkrájen. Kamery a mobily jdou stranou a parta mladých lidí si sedá vedle sebe na lavičku, aby si vychutnala svou sladkou chvilku. Jen tak, protože i život offline má něco do sebe.