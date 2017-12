Šestiletý youtuber vydělává čtvrt miliardy korun ročně za to, že představuje hračky

17. 12. 2017

Je mu šest let, ale už patří mezi nejlépe placené youtubery na světě. Američan Ryan si přijde na 11 milionů dolarů ročně (v přepočtu necelých 240 milionů korun) za to, že na videoplatformě YouTube zveřejňuje recenze hraček a jídla.

Jeho kanál Ryan ToysReview odebírá více než 10 milionů fanoušků a jeho videa mají více než 16 miliard zhlédnutí. Seznam nejlépe placených youtuberů vydal před časem americký časopis Forbes.

Recenze zobrazují, jak si s doručenými novinkami hraje a jak reaguje, když mu nový dárek přijde. "Miluje auta, vlaky, Mašinku Tomáše, lego, superhrdiny, hračky od Disneyho, otevírání vajíček s překvapením…," stojí v popisku kanálu na YouTube. Většina recenzovaných hraček pak údajně končí v místní charitě.

Ryanovi rodiče založili videoúčet v roce 2015 a během čtyř měsíců se příspěvky staly populárními. Nejoblíbenějším videem je otevírání obřího vejce s hračkami na motivy filmu Auta od Disneyho.

Ryan ToysReview | Video: YouTube kanál Ryan ToysReview

"Kanál zrušíme, pokud se Ryanovi nebude natáčení líbit"

Podle serveru The Verge jsou Ryanovi rodiče připraveni zrušit kanál, jakmile se natáčení videí nebude šestiletému chlapci líbit. A jako náhradu by pak zřídili kanál Ryan's Family Review, zaměřený na rodinná dobrodružství chlapce a jeho sester - dvojčat.

"Ryan se díval na spoustu kanálů s recenzemi hraček. A jednoho dne se zeptal: 'Jak to, že nejsem na YouTube, když všechny ostatní děti tam jsou?' Takže jsme se rozhodli kanál spustit. Pak jsme Ryana vzali do obchodu, abychom koupili úplně první hračku - myslím, že to byl lego vláček," popsala již dříve jeho matka pro server TubeFilter.

"Pokud výrobek má deset milionů nebo dvacet milionů zhlédnutí a vidíte, že se Ryanovi nebo ostatním dětem líbí, má to obrovský dopad na prodej," řekl k tomu pro server The Verge Jim Silver, generální ředitel recenzní stránky Toys, Tots, Pets, and More.

Podle Ryanovy matky se snaží natáčet zhruba tři videa týdně, aby to nezasahovalo do Ryanova předškolního programu. Nahrávky tak pořizují především o víkendu a postprodukci se věnují během týdne.