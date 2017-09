🕯1.9.2017 večer ukončil svou životní pouť Vladimír Brabec. Vzpomeňte si na společně prožité chvíle. Popřejte svobodu a mír jeho duši. Děkujeme všem, kteří v posledních letech pomohli svou přítomností nebo myšlenkou. Rodina Brabcova

