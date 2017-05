před 21 minutami

Ve věku 89 dnes zemřel herec Roger Moore. Oznámila to jeho rodina. Sir Moore se proslavil rolí Jamese Bonda v dílu Žít a nechat zemřít z roku 1973. Poté se v této roli objevil do roku 1985 ještě šestkrát, naposledy ve filmu pojmenovaném Vyhlídka na vraždu. Moore se narodil 14. října 1927 v Londýně, byl čtyřikrát ženatý a během svého života si zahrál v šedesátce filmů. Naposledy se objevil v televizní rodinné komedii z roku 2011 A Princess for Christmas.

