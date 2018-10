HBO najala poradkyni pro intimní scény. Herci se díky ní vyhnou sexuálnímu obtěžování

Herci a herečky, kteří se objevují v seriálech americké televizní stanice HBO, budou mít od nynějška po ruce konzultantku pro intimní scény. Ta s nimi bude probírat všechny jejich námitky související se sexem před kamerou, aby tak filmaři při natáčení předešli riziku sexuálního obtěžování. S nápadem poradkyni najmout přišla herečka Emily Meadeová, která ztvárňuje roli pornohvězdy v dramatu The Deuce.

Americká televizní stanice HBO se rozhodla zlepšit bezpečnostní opatření u sexuálních scén svých hraných pořadů. Přiměla ji k tomu herečka Emily Meadeová, která v dramatu The Deuce: Špína Manhattanu ztvárňuje roli prostitutky, z níž se stane pornohvězda.

Meadeová tvůrcům seriálu navrhla, aby pro ni najali konzultantku, se kterou by během natáčení mohla intimní scény probírat, a k filmařskému štábu se tak při pracích na druhé sérii The Deuce přidala Alicia Rodisová. Ředitelka neziskové organizace Intimacy Directors International podle deníku Huffington Post už několik let usiluje o zpřísnění podmínek při natáčení intimních scén a scén zobrazujících sexuální násilí a snaží se o prevenci sexuálního obtěžování ve filmovém a televizním průmyslu.

Protože si herci a herečky seriálu The Deuce poradenství Rodisové pochvalovali, vedení společnosti HBO na konci října potvrdilo, že "koordinátor intimity" bude nyní přítomný při natáčení všech seriálů a filmů z její produkce, v nichž se objevují nějaké lechtivé záběry.

"Mít na place koordinátorku intimity, když hrajete v dramatu o byznysu s pornem v 70. letech, je stejně potřebné jako mít k dispozici kaskadéra, když hrajete v akčních scénách. Sexualita je pro muže i pro ženy jedna z nejcitlivějších věcí, takže mě překvapuje, že hercům v tomto ohledu dřív nikdy nikdo nepomáhal," uvedla na stránkách HBO samotná Meadeová.

Herečka dále doplnila, že jí Rodisová při natáčení pomáhala v drobných, ale zásadních detailech. Podávala jí věci, kterými si mohla zakrýt své intimní partie, chrániče na kolena, ústní sprej nebo aromatizovaný lubrikační gel. "Je příjemné, když nemusíte na všechno myslet sami. Při sexuálních scénách sice herci dělají to samé co ve skutečném životě, ale zároveň nechtějí, aby se u toho cítili, jako by to byla skutečnost," řekla Meadeová v rozhovoru pro časopis Rolling Stone.

Rodisová také s tvůrci procházela celý scénář, aby v něm našla potenciálně problematická místa, poskytovala hercům soukromé rozhovory a pak jejich námitky řešila s režisérem. "Snažím se jasně vymezit hranice mezi sexem seriálových postav a vztahem herců, aby všechno, co se před kamerou děje, stálo na vzájemném konsenzu. Před rokem vznikla kampaň #MeToo, u Nejvyššího soudu najdeme lidi jako Brett Kavanaugh a prezidentem je Donald Trump. Jsem přesvědčená, že naše kultura nutně potřebuje změnu a tohle je její součástí," citoval list Huffington Post koordinátorku intimity.

HBO přitom nemá v otázce sexuálních scén právě nejlepší pověst a její hranou tvorbu mnozí kritizují za přehnané množství nahoty. V roce 2015 například někteří její diváci odsuzovali obzvlášť brutální scénu se znásilněním ve středověkém fantasy Hra o trůny.