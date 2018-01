Znásilnění je zločin, flirtování nikoli. Deneuveová a další umělkyně se ohradily proti kampani Metoo

před 3 hodinami

Stovka umělkyň v čele s francouzskou herečkou Catherine Deneuvevovou odsoudila kampaň Metoo. Svoboda nadbíhat by podle ní neměla být tabu.

Paříž - Stovka převážně francouzských umělkyň v čele se známou herečkou Catherine Deneuveovou se v úterý v otevřeném dopise ohradila proti tendenci ke kriminalizaci mužů, v niž údajně vyústila původně americká kampaň Metoo namířená proti sexuálnímu obtěžování žen zejména ve filmovém průmyslu. V textu zveřejněném v odpoledníku Le Monde signatářky uvedly, že "brání svobodu nadbíhat, která je nepostradatelná pro sexuální svobodu".

"Znásilnění je zločin. Ale neodbytné nebo nemotorné flirtování není zločin a ani galantnost není agresí mužského šovinismu," podotýkají umělkyně, mezi nimiž je i spisovatelka Catherine Milletová nebo německá herečka Ingrid Cavenová.

V textu se uvádí, že případ amerického producenta Harveyho Weinsteina, obviněného z obtěžování či dokonce znásilnění desítkami žen, přinesl legitimní povědomí o sexuálním násilí páchaném na ženách, a to zejména na pracovišti, kde někteří lidé zneužívají své moci.

"To bylo nutné. Ale tato nastalá svoboda projevu se dnes obrací ve svůj opak: jsme nuceny mluvit tak, jak se má, zamlčovat to, co dráždí, a ty, kdo se odmítají řídit takovými zákazy, jsou považovány za zrádkyně a spolupachatelky," upozorňují signatářky.

Varují přitom před novou formou puritánství, které argumentací na ochranu žen a posílení jejich postavení jim naopak nasazuje okovy věčných obětí, ubohých nebožaček pronásledovaných ďábelskými falokraty, jako v dobách honu na čarodějnice.

Kampaň veřejných výpovědí dospěla podle dopisu k obžalobě jednotlivců, kteří bez toho, aby měli příležitost reagovat nebo se bránit, jsou kladeni na stejnou úroveň jako skuteční pachatelé sexuálních zločinů. Tato zrychlená "spravedlnost" již má své oběti: muži jsou trestáni při výkonu své profese, jsou nuceni vzdávat svých funkcí.

"Přitom jejich jediným nešvarem bylo, že se dotkli něčího kolena, pokusili se ukrást polibek, mluvili o 'intimních' záležitostech při obchodní večeři nebo posílali sexuálně explicitní zprávy ženě, která zájem neopětovala," podotýká se v textu.

"Posílání 'prasat' na porážku ale, spíše než aby pomáhalo ženám získávat sílu, ve skutečnosti slouží zájmům nepřátel sexuální svobody, náboženským extremistům a nejhorším reakcionářům," uvádí se také v dokumentu.

Weinsteinova aféra, která vypukla loni, vzedmula vlnu dalších obvinění mířících na politiky, představitele filmového průmyslu, novináře či manažery. Po USA se kampaň rozjela i v západní Evropě, zejména ve Francii a v Británii.